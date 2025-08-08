敦品中學透過閱讀改變學生 作品在桃園總圖展出

桃園唯一矯正學校敦品中學透過閱讀改變學生，學生作品展即日起到31日總圖舉行。（桃園市立圖書館總圖提供）

2025/08/08 17:23

〔記者謝武雄／桃園報導〕法務部矯正署敦品中學成立於2021年8月1日，前身為桃園少輔院，為鼓勵學生閱讀與寫作，學生只要完成心得學習單，便能借閱下一本書，3年來累積的大量作品中，學校由導師與國文老師精選出25件作品，即日起到31日在桃園市立圖書館總圖展出，除了展出心得原文，還有學生介紹與明信片、語音導覽，介紹閱書籍與創作背後想法。

桃園市立圖書館長施照輝說，自112學年度起，桃園市立圖書館透過行動書車進入敦品中學；3年來，總館出借4千餘冊館藏到校內供長期閱覽、每月書車入校、班級書箱定期更換；另外，八德分館閉館前將4千多冊藏書與8百餘套影音資源全數轉交敦品中學，豐富了校內圖書館的核心館藏，而學校也設計公開頒獎與展示制度，鼓勵學生閱讀、寫作，才有這作品展。

敦品中學校長郭宗裕說，這次展覽，不僅是成果發表，更是與社會的對話邀請，歡迎市民於展覽期間蒞臨桃園市立圖書館總館，一同聆聽這些來自敦品中學學生的生命聲音，見證閱讀如何悄悄改變一群孩子的世界。

其中，小榮（化名）總設定目標要不斷拿下「特優」；小楷（化名）則從優等穩步前進，志在更高；小竣（化名）說「寫心得單是為了借書」，用一次次的閱讀循環滿足自己對知識的渴望；小宇（化名）更曾在單月繳交8篇心得，為的是換得更多愛情小說可看，他們用自己的方式，一步步走進閱讀的世界。

敦品中學透過閱讀改變學生，學生作品展即日起到31日總圖舉行，透過作品也可了解學生們心路歷程。（桃園市立圖書館總圖提供）

