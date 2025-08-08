南部救災過父親節 慈濟修繕志工父子檔樹下午餐獲驚喜彩蛋

慈濟修繕工班父子檔楊智欽（左一）與兒子（左二）一起投入災區修繕工作，父親節父子共進別具意義的午餐。（慈濟提供）

2025/08/08 17:17

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕丹娜絲颱風及728豪雨重創嘉義縣，許多人家的屋頂被掀，慈濟修繕工班從災後就投入救災，幫忙蓋帆布、修屋頂等。自營鋼構工程公司的楊智欽也與兒子一起投入災區修繕工作，今天中午在六腳鄉塗師村廟埕榕樹下石桌吃午餐，志工特別準備父親節蛋糕，楊智欽說「已經做到不知道今天是父親節，但有機會和兒子在廟埕一起過父親節，滿心的感動」。

慈濟志工為感恩修繕工班們每天一早出門備料、修繕到黃昏，這些工班與具專業技術的修繕志工們幾乎都是為人父親，志工精心策劃父親節感恩活動。今天中午在塗師村廟埕樹下石桌，準備美味佳餚迎接工班人員，這些都是當地志工7點多在慈濟太保共修處準備的豐盛午餐，除了便當，還有蛋糕、西瓜與冰涼的甜點。

請繼續往下閱讀...

工班人員張明豐災後在老闆楊智欽帶領下投入鋪設帆布、修繕民宅，印象最深的是為一戶老舊土角厝民宅修繕，土角厝毀損嚴重，用鋼構把房子結構加強，花了一星期才完工。

楊智欽說，從工地來到這裡，看到蛋糕、水果、熱湯、甜點與便當，很感恩也很驚喜。工班們從義竹、六腳一起來用餐，修繕後一起吃便當聚餐很有意義，心裡也感到很踏實，能在父親節付出是一件很有意義的事情，很感恩員工一起來共善。

楊智欽的兒子說，受到父母影響加入志工行列，這次在工區和父親共度父親節，想對父親說「父親節快樂，感恩有你。」

自營鋼構工程公司的楊智欽（後）與兒子一起投入災區修繕工作。（慈濟提供）

慈濟志工為修繕工班準備父親節蛋糕。（慈濟提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法