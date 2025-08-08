台中中港店預計9月底復業 業者備貨、消費者期待回歸

新光三越為了員工及櫃姐等人生計，多次辦特賣會。（記者蘇金鳳攝）

2025/08/08 17:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕新光三越台中中港店預計最快9月底會復業，很多廠商及消費者聽了都很開心。廠商都表示，有員工主動聯繫何時回公司點貨，也有業者表示，九月底正是台中市各大百貨的週年慶，中港店若復業，一定會大爆發；而消費者則表示，開幕一定會去，而且會時常去，因為過去就習慣在中港店消費。

新光三越台中中港店今年2月發生氣爆，無法營業，很多連鎖知名品牌業者就調度員工到其他百貨公司，而新光三越為了員工及櫃姐們的生計，半年來在台中世貿中心及烏日會展中心辦理特賣會，昨天復業消息傳出，廠商、員工及消費者都很高興。

滿心集團課長張晉碩表示，昨天有收到新光三越電話口頭通知，表示預計9月底要復業，非常期待，希望趕快修建好趕快復業，貨品已準備好，人員也會在復業回歸原來的崗位，希望開幕後能跟新光三越共創佳績。

思薇爾品牌總監蔣麗君表示，新光三越氣爆後，因無法在新光三越營業，平均一個月約損失100萬，半年約損失600萬，有些員工到其他店面支援，或者是參加新光三越特賣會，彌補業績；昨天先看到新聞9月底，銷售人員有問何時回公司點貨，9月底秋冬交接，會把新品準備好，人員調度好，台中市9月是旺季，若開幕將會有爆發力。

資生堂東京櫃張姓櫃姐表示，新光三越一直未復業，心情很焦急焦慮，覺得未來沒有確定性，很感謝公司照顧，得知9月底要復工，非常開心，感覺好像要回家了，雖然有特賣會，但是業績還是跟在新光三越一樣會有差，感謝主顧客的照顧。

林姓消費者表示，一直很習慣在新光三越購物，對新光三越9月復業也很開心，而且對復業安全有信心，相信會把館內修復的安全，而且新光三越一定會顧慮到消費者的安全，開幕一定會去購物。

櫃姐表示，雖然有特賣會，但是業績比在新光三越較差。（記者蘇金鳳攝）

