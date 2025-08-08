台南風災屋損逾3萬戶 過半災戶這原因不願媒合修繕

南市風災屋損戶持續修繕中。（記者洪瑞琴攝）

2025/08/08 17:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市政府今（8）日公布房屋災損修復進度，截至7日受理災損戶數3萬1377戶，推估已完成或修復中的戶數逾2.1萬戶，過半受災戶無意願接受媒合。

市府統計，受損面積未達20平方公尺有1萬3393件、20平方公尺以上未達100平方公尺有1萬2315 件，受損面積達100平方公尺以上有6019 件。

請繼續往下閱讀...

市府指出，受損面積較小的民宅，例如玻璃破損、門歪掉等，多數民眾選擇自行修復，多數已完成；受損面積較大的民宅約有1萬8476戶，目前中央及地方積極協助媒合，已詢問1萬5372戶，其中有1萬3653戶無意願接受媒合，有意願接受媒合有1719戶。中央及地方持續積極進行訪視並提高誘因，希望能促進媒合成功數。

市府表示，經訪視調查了解，災民無意願參與媒合分為「有損已修」，「有損待修，非住宿空間（例如倉庫）」，「有損但不影響居住，不急著修」，「有損不修，無人居住（空屋）」等。

市府說，無意願參與媒合的狀況，包括屋主不在本地或無法聯絡，親屬代為處理但無法即時做決定，空屋、老屋、或長期無人居住的狀況，想指定熟識的包商或親友協助修繕，房屋已無居住價值，選擇放棄修繕等，理由不一。

至於屋損修復比率，南市府指出，由於多數災民自行修繕中或已完成，但不會主動通報公所，因此僅能以推估方式計算。由於20平方公尺以下受損面積不大、修繕快速，因此推估為已修繕完成。目前「已修復」或「已和工班簽約」的有8333戶，因此推估已完成或修復中的戶數為2萬1726戶，約佔69.2%。

南市府媒合工班修繕災戶屋頂。（南市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法