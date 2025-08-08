台中大坑步道「這6條」明重新開放 最熱門10號再等等

台中大坑10號步道受災嚴重，土石坍方、路面淘空、步道中斷，副市長鄭照新前往會勘。（記者蔡淑媛攝）

2025/08/08 17:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中大坑步道受到丹娜絲、薇帕颱風及西南氣流等強降雨影響，造成步道土石坍方、木棧道中斷，14條步道全線封閉，經緊急搶修，大坑1號、3-1號、5-1號、8號、9號及9-1號等6條登山步道，將於明日開放通行。

其他步道受損較重，其中以3、10號最嚴重，副市長鄭照新今天現勘10號步道，將投入近8000萬搶修，預計明年9月前可全線通行。

鄭照新表示，此次大坑災損範圍廣泛，包含邊坡土石滑動、步道設施毀損及聯外道路崩坍等，影響登山安全，經盤點14條步道災損，確認大坑1、8、9、9-1號等6條步道災損程度較輕微，適合優先搶修，跨局處搶通聯外道路，觀旅局風景區管理所也全面趕工修復步道設施，明（9日）開放通行。

其餘災損較嚴重步道，2號、3號、4號、5號、6號、7號、10號及中台科大觀音山登山步道等，仍維持封閉管制。將兩階段災修復建工程，第1階段投入2800萬元緊急搶修，第2階段編列5000萬元災後復建，將儘速提報災害準備金，以利經費到位後即刻發包動工，加速修復作業。

鄭照新今天現勘10號步道1K+050路段，靠近9號步道景觀台，是遊客眾多的熱門地點，出現邊坡淘空、防護設施損壞、水流侵蝕路面，木棧道也中斷，將進行災後復建，重新土石回填、加固邊坡、排水，及防護欄杆等，工程要花上至少3、4個月。

觀旅局長陳美秀提醒，山區午後天氣變化大，偶有陣雨發生，建議登山前務必查詢氣象資訊，並隨時注意自身安全，也請民眾持續關注大坑風景區最新消息，以掌握其他步道開放資訊，更多旅遊資訊請上「台中觀光旅遊網」、臉書及IG查詢。

大坑10號步道受災嚴重，土石坍方、路面淘空、步道中斷。（記者蔡淑媛攝）

台中市副市長鄭照新宣布大坑有6條登山步道9日開放通行。（記者蔡淑媛攝）

大坑10號步道受災嚴重，土石坍方、路面淘空、步道中斷，副市長鄭照新前往會勘。（記者蔡淑媛攝）

大坑部分步道受災嚴重，土石坍方、路面淘空、步道中斷。（翻攝自threads）

大坑有9條步道受災嚴重，土石坍方、棧道中斷，仍封閉整修。（觀旅局提供）

