    苗栗青農插秧稻田彩繪 打造地方農業特色新亮點、推食農教育

    苗栗縣青農聯誼會結合苑裡鎮農會稻田彩繪技術，在苑裡藺草博物館前農地打造以聯誼會LOGO為主題的稻田彩繪，展現青年農民的創意與團結精神。（苑裡鎮農會提供）

    2025/08/08 16:39

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣青農聯誼會今年邁入第10週年，結合苑裡鎮農會稻田彩繪技術，今（8）日下午在苑裡藺草博物館前農地打造以聯誼會LOGO為主題的稻田彩繪，展現青年農民的創意與團結精神，也將舉辦食農教育活動，讓民眾參與、認識苗栗豐富多元農產。

    插秧活動於今天下午1點半進行，青農們從田間講解到實際操作，細心教導技巧，讓參與者了解插秧的訣竅與辛勞。稻田彩繪設計簡潔、色彩鮮明，傳達青農創新、回饋鄉土的理念，預計成為地方亮點與熱門打卡景點。

    苗栗縣政府農業處處長陳樹義、苗栗縣農會總幹事鍾金光、苑裡鎮農會總幹事鄭年鈞等人均到場支持，肯定青農推動農業創新的努力，也親自下田插秧。

    青農聯誼會說，插秧體驗只是系列活動的開端，未來將陸續舉辦青農展售與食農教育活動，讓更多消費者認識苗栗在地農特產品與友善耕作方式，進一步推動永續農業。

    下田插秧前，眾人拜田頭土地公儀式，祈求風調雨順、國泰民安。（苑裡鎮農會提供）

    苗栗縣政府農業處處長陳樹義、苗栗縣農會總幹事鍾金光、苑裡鎮農會總幹事鄭年鈞等人下田插秧。（苑裡鎮農會提供）

