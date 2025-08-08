父親節送暖 台電捐助高雄6家庭扶助金

台電高雄區處處長黃志榮（右4）率隊前往湖內區公所，捐助6個生活陷入困頓的家庭生活扶助金。（高雄區處提供）

2025/08/08 16:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕台電高雄區處在高市湖內區公所協助下，今由處長黃志榮率隊前往關懷6個失去家庭支柱、生活困頓的家庭，並捐助生活扶助金，希望在父親節這天送上最即時、最溫暖的支持與陪伴。

高雄區處指出，湖內吳先生今年6月突發腦中風、生活無法自理，家中僅剩年逾7旬老母親、與即將升大學的18歲女兒，生活壓力沉重；葉姓姊妹的父親於去年7月病逝，姊姊自此扛起照顧高中妹妹的責任，成為家中主要依靠。

黃志榮今早前往湖內區公所捐助萬元紅包，希望台電的低收入戶扶助資源能給予能量，更期待拋磚引玉，號召更多企業與社會力量共同關懷弱勢。

吳媽媽代表受贈時，眼眶泛紅透露兒子過去在印刷業工作21年，是家中支柱，離婚後獨自撫養女兒，如今突遭病變，家庭經濟頓失依靠，連醫藥費都難負擔，感謝台電幫助，感受到社會溫暖。

葉姓姊妹則是由就讀高中的妹妹代表領取扶助金，她回憶爸爸生前是清潔隊員，雖工作辛苦，但總會抽空陪她逛菜市場、準備晚餐，如今只剩姊姊相依為命，姊姊在服務業上班，每天忙到深夜，她既心疼又感激，這筆扶助金對她們來說，不只是經濟上的支援，更讓她們在節日中不感孤單的關懷。

台電高雄區處處長黃志榮（右4）率隊前往湖內區公所，捐助6個生活陷入困頓的家庭生活扶助金。（台電高雄區處提供）

