為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    民進黨媒合電器業者支持南部災區 災民免費檢測、維修享折扣

    民進黨媒合「電器業者支持南部災區方案」，盼以實際優惠降低災民負擔。（圖由民進黨提供）

    民進黨媒合「電器業者支持南部災區方案」，盼以實際優惠降低災民負擔。（圖由民進黨提供）

    2025/08/08 16:24

    〔記者陳政宇／台北報導〕丹娜絲颱風及連日豪雨重創南台灣，民進黨今（8日）表示，已媒合「電器業者支持南部災區方案」，讓因風災豪雨導致家電用品受損的災民，於期限內聯繫廠商，可提供免費檢測或維修優惠折扣等服務，盼以實際優惠降低災民負擔。

    民進黨發言人戴瑋姍說明，目前風災第一階段的救災工作仍持續進行中，民進黨於上週末即組成DPP志工隊前進災區，本週每日也由各縣市議員、黨部接力前往台南嘉義等受災地區，協助災民搭建屋頂帆布、清掃家園等工作。

    除招募志工前往災區外，戴瑋姍表示，協助災民生活環境恢復也是重要工作之一，因此民進黨日前也媒合，由「中華民國淨零AI智慧家電協會」理事長廖全平號召18家電器業者，提供支持南部災區方案，讓因風災豪雨導致家電用品受損的災民，於期限內聯繫廠商，可提供免費檢測或維修優惠折扣等服務，希望能以實際優惠降低災民負擔。

    戴瑋姍強調，目前持續收到各界捐贈許多家電類產品，民進黨也會儘速彙整後公布申請方式，將台灣人最引以為傲的愛心，妥善提供給需要的災民。

    民進黨媒合「電器業者支持南部災區方案」，盼以實際優惠降低災民負擔。（圖由民進黨提供）

    民進黨媒合「電器業者支持南部災區方案」，盼以實際優惠降低災民負擔。（圖由民進黨提供）

    民進黨媒合「電器業者支持南部災區方案」，盼以實際優惠降低災民負擔。（圖由民進黨提供）

    民進黨媒合「電器業者支持南部災區方案」，盼以實際優惠降低災民負擔。（圖由民進黨提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播