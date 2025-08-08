民進黨媒合電器業者支持南部災區 災民免費檢測、維修享折扣

民進黨媒合「電器業者支持南部災區方案」，盼以實際優惠降低災民負擔。（圖由民進黨提供）

2025/08/08 16:24

〔記者陳政宇／台北報導〕丹娜絲颱風及連日豪雨重創南台灣，民進黨今（8日）表示，已媒合「電器業者支持南部災區方案」，讓因風災豪雨導致家電用品受損的災民，於期限內聯繫廠商，可提供免費檢測或維修優惠折扣等服務，盼以實際優惠降低災民負擔。

民進黨發言人戴瑋姍說明，目前風災第一階段的救災工作仍持續進行中，民進黨於上週末即組成DPP志工隊前進災區，本週每日也由各縣市議員、黨部接力前往台南嘉義等受災地區，協助災民搭建屋頂帆布、清掃家園等工作。

除招募志工前往災區外，戴瑋姍表示，協助災民生活環境恢復也是重要工作之一，因此民進黨日前也媒合，由「中華民國淨零AI智慧家電協會」理事長廖全平號召18家電器業者，提供支持南部災區方案，讓因風災豪雨導致家電用品受損的災民，於期限內聯繫廠商，可提供免費檢測或維修優惠折扣等服務，希望能以實際優惠降低災民負擔。

戴瑋姍強調，目前持續收到各界捐贈許多家電類產品，民進黨也會儘速彙整後公布申請方式，將台灣人最引以為傲的愛心，妥善提供給需要的災民。

