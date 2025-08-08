闖台大餐廳抓非法移工挨轟 北市重建處、移民署致歉

台大學生會強烈譴責移民署未經任何通報擅自進入校園執行查緝。（台大學生會提供）

2025/08/08 16:34

〔記者孫唯容／台北報導〕台灣大學7日驚傳移民署人員未經校方同意，擅自進入校園進行查緝行動。台大學生會今（8）日提出強烈抗議，譴責移民署在未通報校方與未穿著制服下，非法進入台大校園執法，隨意攔查校內民眾，還帶走一名台大學生某餐廳廚房的廚工。移民署今對未事先聯繫校方表達歉意；北市重建處則表示，此次為依法執行行政檢查，但造成學生及校方驚擾，同樣表達歉意。

移民署帶走台大餐廳廚房廚工

台大學生會學權部長李瑞霖表示，昨中午數名移民署人員在未穿著制服、未表明身分與未說明理由的情況下，在校園內追趕並攔停一位騎乘腳踏車的校內民眾，並大聲喝斥其提供身分證字號，該位民眾還被平板拍照掃描其正臉，後續人員轉進學餐帶走一名廚工，學生會詢問後發現這些移民署人員事前未向校方通報，是在台大校方不知情下入校進行攔查與抓離人員。

移民署發表聲明表示，是收到民眾檢舉「小小福」廚房雇用非法移工，現場查獲一名越南籍失聯移工，依法帶返辦理收容及後續強制驅逐出國事宜，攔查民眾本國民眾則是因移民署人員到現場表明身分後，該民眾嘗試離開，確認其為本國民眾後，遂請其自行離去。對於未事先告知台大校方一事，移民署已與臺灣大學主任秘書王大銘、校方人員及學生會代表進行溝通並達成共識，對於本案未事先通報校方深表歉意，並承諾將落實通報及協調機制。

台北市勞動力重建運用處表示，本案係接獲本市陳情系統民眾檢舉案件，故依民眾提供之具體內容，會同移民署專勤隊前往查察。勞政機關係依法執行行政檢查，原則不事先預警，但本案因遭檢舉之事業單位位於校園，執行中造成對學生及學校之驚擾，本處與移民署代表共同向校方及學生表達歉意，並承諾往後加強同仁相關教育訓練，進入校園會先知會校長，以示對校園的尊重。

