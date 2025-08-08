為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「龐貝氏症」罕病兒獻花 88節謝父親陪伴、支持復建

    父親節「小潔」獻花給爸爸表達感謝他的陪伴，也祝爸爸「父親節快樂」。（記者劉婉君攝）

    父親節「小潔」獻花給爸爸表達感謝他的陪伴，也祝爸爸「父親節快樂」。（記者劉婉君攝）

    2025/08/08 16:22

    〔記者劉婉君／台南報導〕今年12歲的小潔，出生時為早產兒，透過新生兒篩檢，發現罹患罕見疾病「龐貝氏症」，從出生僅11天開始，每2週就必須到醫院接受1次酵素替代治療，相當辛苦，父親為了鼓勵她復健，以身作則帶頭運動，家人與醫療團隊的陪伴，成為支持她前進的力量。

    小潔今（8）日在奇美醫院醫療團隊及Make-A-Wish Taiwan喜願協會人員的陪同下，獻花給父親，感謝父親的陪伴並祝「父親節快樂！」

    奇美醫院遺傳暨罕見疾病中心主任蔡文暉表示，龐貝氏症是一種遺傳疾病，患者會因為肝醣在肌肉、心臟、肝臟等身體各處堆積，出現漸進性的肌肉無力、呼吸困難，如果不治療，甚至導致其他器官病變與功能喪失。

    根據衛生福利部國民健康署統計，台灣目前確診的罕見疾病病友有22704人，蔡文暉說，這些罕病病友大多需要終身治療，不只醫療成本高昂，家庭也得長期投入心力，陪伴對他們來說是很重要的支持力量，因此院方與喜願協會合作，讓罕病病友在醫療照護外，也能有築夢、圓夢的機會。

    以小潔為例，每2週1次的治療長達6、7個小時，父母平常不斷提醒她要做訓練復健，安排她學習太鼓、空手道等。小潔的父親說，「為了鼓勵小潔運動，自己要先做給她看，身體也變好了。」

    3月時，小潔還在喜願協會的協助下，近距離欣賞到偶像團體HUR+的演出，更收到團員的親筆簽名、周邊禮物及手繪卡片，讓她非常驚喜。

    罹患罕病的「小潔」，在父母及奇美醫院醫療團隊、喜願協會的陪伴下，接受漫長的治療與復健。（記者劉婉君攝）

    罹患罕病的「小潔」，在父母及奇美醫院醫療團隊、喜願協會的陪伴下，接受漫長的治療與復健。（記者劉婉君攝）

