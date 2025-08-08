為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    全新「貓空一日遊套票」 8/11開賣！限量買一送一 感受獨特茶文化

    台北市府觀光傳播局推出「貓空一日遊套票」，結合交通運具、文化體驗與在地商家優惠，讓遊客「一票暢遊」輕鬆探索，套票將於8月11日中午12時開賣。（觀傳局提供）

    台北市府觀光傳播局推出「貓空一日遊套票」，結合交通運具、文化體驗與在地商家優惠，讓遊客「一票暢遊」輕鬆探索，套票將於8月11日中午12時開賣。（觀傳局提供）

    2025/08/08 16:10

    〔記者孫唯容／台北報導〕台北市府觀光傳播局推出「貓空一日遊套票」，結合交通運具、文化體驗與在地商家優惠，讓遊客「一票暢遊」輕鬆探索，套票將於8月11日中午12時開賣，特別推出限量「買一送一」超值優惠，邀請民眾一同感受貓空獨特的茶文化與山城風情。

    觀傳局指出，全新推出的「貓空一日遊套票」內含貓空纜車搭乘一日券，還有「貓空小封茶、貓空茶香包、指南宮祈福卡」三項體驗可供民眾選擇，此加贈商圈優惠大禮包，讓旅程更豐富多元，以「貓纜交通」、「文化體驗」與「在地消費」三大主軸為核心設計，希望能引導遊客深入了解貓空地區宗教信仰與茶文化底蘊，同時鼓勵遊客走入超過15家在地合作店家實際消費，活絡整體商圈與文化場域。

    觀傳局介紹，「貓空一日遊套票」提供兩種套票組合分別為「貓空輕旅行」和「貓空深旅遊」，遊客可依遊玩需求自由選擇。「貓空輕旅行套票」內含貓纜一日票、任選一項在地體驗及商圈優惠大禮包，優惠價480元（原價550元）；「貓空深旅遊套票」有貓纜一日票、任選兩項在地體驗及商圈優惠大禮包，優惠價660元（原價800元）。8月11日中午12點於「北北基好玩卡」官網正式開賣，為慶祝貓纜新套票上架，特別推出「買一送一」活動，數量有限、售完為止。邀請大家相約親友同行，一起輕鬆享受貓空的悠閒旅程。

    觀傳局說，新推出的套票產品整合貓空纜車、指南宮、茶文化體驗及在地特色小店等，打造吃、玩、買一站式的旅遊模式，讓遊客在山林間漫步，並深入感受臺北的山城魅力。同時也希望透過推動「慢旅」型態的旅遊策略，吸引更多民眾在貓空停留一整日，放慢腳步，細品自然與文化交織的獨特氛圍。

