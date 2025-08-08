為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    從宮廟祭祀到音樂祭 90年歷史「苑輝燈舖」燈籠當畫布跨界演出

    苑輝燈舖目前由27歲的王睿誠（右）接手，為「痛風老饕」（左）客製手繪燈籠，大玩諧音哏。（南市觀旅局提供）

    苑輝燈舖目前由27歲的王睿誠（右）接手，為「痛風老饕」（左）客製手繪燈籠，大玩諧音哏。（南市觀旅局提供）

    2025/08/08 16:16

    〔記者王姝琇／台南報導〕傳統燈籠也能玩文字諧音哏，超過90年歷史的「苑輝燈舖」迄今傳承4代，家族成員攜手把燈籠當畫布揮灑創作，讓傳統燈籠成為吸睛的工藝品，更將彩繪燈籠從宮廟祭祀跨界推上音樂祭舞台，大展魅力！

    燈籠在民俗節慶、生命禮俗及宗教信仰上象徵添丁發財、消災祈福，1934年登記立案的「苑輝燈舖」，擅長弧形燈罩上畫出栩栩如生的祥龍，代表光明與威儀，被許多宮廟指定為迎神、建醮等祭祀活動必備，就連新加坡、日本等國外顧客都慕名而來。而今除了宮廟訂做，也吸引年輕人和餐飲業者藉由傳統燈籠來發揮創意，客製送禮或是取代招牌。

    苑輝燈舖目前由27歲的王睿誠接手，不同於有設計背景的堂哥王立杰，王睿誠畢業於社工系，5年前因父親身體微恙才返鄉學藝接棒，非本科出身，每天得苦練10小時。而喜愛獨立音樂的他，總在創作時戴耳機、聽重金，讓自己全神貫注。

    王睿誠指出，苑輝目前由5位家族成員合力經營，專注在燈籠門面的手工彩繪，尤其黃底紅字的寺廟燈和青龍燈；有時被要求畫八仙或採紅底，因不擅長或不容易表現，通常建議請示神明、甚至婉拒接單。為求風格一致，每張訂單由1人主責，畫龍寫字不能打草稿、也無法一氣呵成，加上農曆11月後到隔年3月前是旺季，經常得趕工，極耗眼力和體力。

    王睿誠說，接到大港開唱、目睹自己作品躍上音樂祭舞台，還有美食YouTuber「痛風老饕」的客製訂單，「人人『餵』我、我『餵』人人」，盡情揮灑文字創意，帶給他許多的意外收穫，希望與堂哥及其他家人攜手繼續為傳承技藝努力、突破創新，讓苑輝燈舖走得更遠更久。

    王睿誠專注於傳統寺廟用燈籠繪製。（南市觀旅局提供）

    王睿誠專注於傳統寺廟用燈籠繪製。（南市觀旅局提供）

    祀典武廟內外懸掛的大型燈籠皆由苑輝燈舖製作。（南市觀旅局提供）

    祀典武廟內外懸掛的大型燈籠皆由苑輝燈舖製作。（南市觀旅局提供）

    2024年大港開唱「人生的音樂祭」舞台，掛滿王睿誠的手繪燈籠。（南市觀旅局提供）

    2024年大港開唱「人生的音樂祭」舞台，掛滿王睿誠的手繪燈籠。（南市觀旅局提供）

