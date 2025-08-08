為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃機第三航廈北登機廊廳9月完工國航搶進駐 最快年底啟用

    第三航廈北登機廊廳（玻璃帷幕建築）預計9月完工、年底啟用。（記者吳亮儀攝）

    第三航廈北登機廊廳（玻璃帷幕建築）預計9月完工、年底啟用。（記者吳亮儀攝）

    2025/08/08 16:19

    〔記者吳亮儀／台北報導〕桃園機場公司今天（8日）公布第三航廈北登機廊廳的最新進度，預計9月完工，但仍要請將進駐的廠商做測試。另外，國籍航空也在爭取使用北登機廊廳，機場公司也將協調並增加營運效力。

    桃園機場公司副總李俊德表示，目前仍按計畫要在9月完成北登機廊廳工程，並在年底前啟用。桃園機場公司補充，目前正進行電梯、電扶梯、電走道、室內裝修，並辦理營運前準備作業。

    桃機公司說明，北登機廊廳為全新設施，橫跨空橋登機門、航機導引、行李運送、資通訊系統及消防設備等多項系統介面運作，需爭取充裕時間做更嚴謹的系統驗證作業。機場公司自今年5月起，安排國籍航空的各機型航機試拖，進行機坪動線測試及地勤作業模擬，截至8月7日完成30架次測試作業。

    李俊德也指出，北登機廊廳啟用後，會首度使用MARS（Multi‑Aircraft Ramp System 多架航空器機坪系統），設計用來彈性調度航機。他指出，傳統空橋通常設計對應特定飛機尺寸，只能服務一種機型，遇到「航班高峰時段」，無法同時兼顧大小機型調度能量。

    MARS空橋則打破限制，一座空橋即可靈活調度，一架大型廣體客機或兩架窄體客機都能同時停靠、作業不打結，大幅提升空側運轉效率，同時也能讓旅客減少搭乘接駁車至遠端機坪登機的次數。

    桃園機場公司今天也說明，統計今年上半年旅運量2346萬7882人次，較去年同期成長5.79%，今年樂觀預估可達4900萬人次，超越疫情前2019年高峰的4868萬人次。

    桃園機場第三航廈仍在建設中。背景工地為第三航廈主體。（記者吳亮儀攝）

    桃園機場第三航廈仍在建設中。背景工地為第三航廈主體。（記者吳亮儀攝）

    北登機廊廳啟用後，會首度使用MARS（Multi‑Aircraft Ramp System 多架航空器機坪系統），設計用來彈性調度航機。（桃園機場公司提供）

    北登機廊廳啟用後，會首度使用MARS（Multi‑Aircraft Ramp System 多架航空器機坪系統），設計用來彈性調度航機。（桃園機場公司提供）

