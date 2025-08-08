高市翠華路拓寬人行道成險路 行促會憂恐釀車禍

行促會質疑翠華路外側道路明顯寬度不一，恐造成車輛頻繁調整方向盤來跟隨車道，增加失控或與相鄰車輛發生擦撞風險。（行促會提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄左營翠華路拓寬工程近日完工，民眾發現原路側人行道、施工後幾乎被完全刪除，變成緊貼圍牆的水泥邊帶，路人被迫與車流零距離；高雄市行人路權促進會質疑這違反標準、恐釀車禍。

高市工務局新工處說明，翠華路還沒完全完工，人行道（東側）移除路段是因路幅限制，該路段屆時會透過導引設施，籲請民眾改走西側人行道，路燈部分也會增設圍籬。

行促會指出，該路段並非「幾乎沒人走」的純汽機車道路，周邊有捷運世運站、半屏山登山口及軍營等重要設施，實際上具備穩定的人行需求，移除人行道迫使行人與快速車流共用道路，不僅違反法規，也背離安全設計的基本原則。

行促會實地勘查後還發現多項安全疑慮，首先是路燈設置於道路外側最邊緣、緊鄰車道，且無防撞護欄保護，一旦機車或小客車稍有偏移，就可能直接撞擊路燈，對於夜間視線不佳或天雨路滑時，風險更高。

外側車道線形不合理，部分外側車道白線線形呈明顯彎曲與不連續，並非平順的車道設計，恐導致駕駛人需要頻繁調整方向盤來跟隨車道，增加失控或與相鄰車輛發生擦撞的風險。

人行空間則變成「假人行道」， 雖然在圍牆旁保留水泥帶，但該區域設有多個排水孔、路燈座、凸起物，且與車道之間僅用紅線區隔，並無任何防護設施。行人若通行，等同直接暴露在高速車流旁，毫無緩衝。

行促會呼籲高雄市政府應立即重新檢討本路段設計、為外側路燈增設防護、改善車道線形、對周邊行人動線進行整體規劃，確保通行安全。

