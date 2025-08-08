只有台灣才有！農業部推廣原生愛玉平地種 已種30公頃5萬株

台灣原生特有植物「愛玉」高纖又低熱量，更象徵台灣特有的自然資產，農業部推廣平地愛玉，並號召全民一起吃愛玉、挺國產。（記者吳柏軒攝）

2025/08/08 16:07

〔記者吳柏軒／台北報導〕愛玉是台灣特有植物，炎炎夏日來上一碗天然愛玉十分消暑，農業部農村發展及水土保持署台北分署統計，近年積極推動「平地愛玉」，至今累計推廣紅九愛玉苗達5萬株、種植面積30公頃，今（8日）也趁著夏日與超市、通路等品牌合作，發表多款愛玉新品，邀請全民一起吃愛玉、挺國產。

農村水保署台北分署長蔡金龍表示，台灣愛玉有200多種，多在高山，據統計，全台約種植565公頃，年產616公噸，集中產區在嘉義、南投、屏東等，而農村水保署為了發展農村社區，2017年起將高山種引到平地生產，其中推廣「紅九」愛玉苗，至今已達5萬株，種植面積約30公頃。

蔡金龍說，除了生產，近年也積極發展行銷，推廣各種愛玉吃法，除了冰涼吃法，還強調真的愛玉不怕熱，做熱食也可以，也搭配結合產季水果，而吃愛玉好處多，不僅高纖且低熱量，100公克僅1、2大卡，也可降低膽固醇；此外也結合產地農遊與DIY體驗活動等。

農業部為推廣台灣國產愛玉，今也首度聯合楓康超市、GREEN&SAFE（永豐餘生技）、泉發蜂蜜與五邁鄉茶菁文化舍等品牌，發表多款愛玉新品，如結合在地蜂蜜、葡萄等飲品，也與無印良品合作舉辦DIY手洗愛玉體驗，推廣食農教育及永續觀念。

蔡金龍還說，目前是輔導農村社區有閒置空間，就可嘗試愛玉種植，但愛玉種下去要3到5年才有產出，不過好一點的愛玉，1台斤可要價1200元，而品質好的愛玉可手洗出80到100倍；愛玉行銷多在國內，但已有業者結合網紅帶貨，一次下單高達2千包，也有業者嘗試銷到日本，不過洗好的愛玉會出水，保存及運送不易，需克服；另，要分辨真假愛玉，可用加熱，假的一加熱就溶解掉，真的加熱也不會散。

台灣愛玉可做成夏日清涼消暑的飲品，深受國人喜愛。（記者吳柏軒攝）

台灣愛玉具有高纖、低熱另等特性，業者已開發出手洗包產品推廣。（記者吳柏軒攝）

農業部農村水保署台北分署持續協助推廣「平地愛玉」，輔導農友種植、開發多樣產品，包含甜品、飲料與創意料理等，盼透過產業、通路讓民眾品嘗並支持在地農業及綠色消費。（記者吳柏軒攝）

台灣愛玉可做成各種甜品、飲料，也開發出面膜、洗手乳等生技產品，應用廣泛。（記者吳柏軒攝）

