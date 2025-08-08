為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    只有台灣才有！農業部推廣原生愛玉平地種 已種30公頃5萬株

    台灣原生特有植物「愛玉」高纖又低熱量，更象徵台灣特有的自然資產，農業部推廣平地愛玉，並號召全民一起吃愛玉、挺國產。（記者吳柏軒攝）

    台灣原生特有植物「愛玉」高纖又低熱量，更象徵台灣特有的自然資產，農業部推廣平地愛玉，並號召全民一起吃愛玉、挺國產。（記者吳柏軒攝）

    2025/08/08 16:07

    〔記者吳柏軒／台北報導〕愛玉是台灣特有植物，炎炎夏日來上一碗天然愛玉十分消暑，農業部農村發展及水土保持署台北分署統計，近年積極推動「平地愛玉」，至今累計推廣紅九愛玉苗達5萬株、種植面積30公頃，今（8日）也趁著夏日與超市、通路等品牌合作，發表多款愛玉新品，邀請全民一起吃愛玉、挺國產。

    農村水保署台北分署長蔡金龍表示，台灣愛玉有200多種，多在高山，據統計，全台約種植565公頃，年產616公噸，集中產區在嘉義、南投、屏東等，而農村水保署為了發展農村社區，2017年起將高山種引到平地生產，其中推廣「紅九」愛玉苗，至今已達5萬株，種植面積約30公頃。

    蔡金龍說，除了生產，近年也積極發展行銷，推廣各種愛玉吃法，除了冰涼吃法，還強調真的愛玉不怕熱，做熱食也可以，也搭配結合產季水果，而吃愛玉好處多，不僅高纖且低熱量，100公克僅1、2大卡，也可降低膽固醇；此外也結合產地農遊與DIY體驗活動等。

    農業部為推廣台灣國產愛玉，今也首度聯合楓康超市、GREEN&SAFE（永豐餘生技）、泉發蜂蜜與五邁鄉茶菁文化舍等品牌，發表多款愛玉新品，如結合在地蜂蜜、葡萄等飲品，也與無印良品合作舉辦DIY手洗愛玉體驗，推廣食農教育及永續觀念。

    蔡金龍還說，目前是輔導農村社區有閒置空間，就可嘗試愛玉種植，但愛玉種下去要3到5年才有產出，不過好一點的愛玉，1台斤可要價1200元，而品質好的愛玉可手洗出80到100倍；愛玉行銷多在國內，但已有業者結合網紅帶貨，一次下單高達2千包，也有業者嘗試銷到日本，不過洗好的愛玉會出水，保存及運送不易，需克服；另，要分辨真假愛玉，可用加熱，假的一加熱就溶解掉，真的加熱也不會散。

    台灣愛玉可做成夏日清涼消暑的飲品，深受國人喜愛。（記者吳柏軒攝）

    台灣愛玉可做成夏日清涼消暑的飲品，深受國人喜愛。（記者吳柏軒攝）

    台灣愛玉具有高纖、低熱另等特性，業者已開發出手洗包產品推廣。（記者吳柏軒攝）

    台灣愛玉具有高纖、低熱另等特性，業者已開發出手洗包產品推廣。（記者吳柏軒攝）

    農業部農村水保署台北分署持續協助推廣「平地愛玉」，輔導農友種植、開發多樣產品，包含甜品、飲料與創意料理等，盼透過產業、通路讓民眾品嘗並支持在地農業及綠色消費。（記者吳柏軒攝）

    農業部農村水保署台北分署持續協助推廣「平地愛玉」，輔導農友種植、開發多樣產品，包含甜品、飲料與創意料理等，盼透過產業、通路讓民眾品嘗並支持在地農業及綠色消費。（記者吳柏軒攝）

    台灣愛玉可做成各種甜品、飲料，也開發出面膜、洗手乳等生技產品，應用廣泛。（記者吳柏軒攝）

    台灣愛玉可做成各種甜品、飲料，也開發出面膜、洗手乳等生技產品，應用廣泛。（記者吳柏軒攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播