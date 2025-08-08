為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    彰師大輔諮系性平案 諮商心理師公會：嚴重倫理失當

    彰師大輔導諮商系傳出多起涉嫌性騷、性侵事件。諮商心理師公會今天發出公開信，強調這是嚴重的倫理失當，將持續推動專業倫理守則修訂、心理師法修法，提升專業與民眾識能。（資料照）

    彰師大輔導諮商系傳出多起涉嫌性騷、性侵事件。諮商心理師公會今天發出公開信，強調這是嚴重的倫理失當，將持續推動專業倫理守則修訂、心理師法修法，提升專業與民眾識能。（資料照）

    2025/08/08 16:28

    〔中央社〕彰師大輔導諮商系傳出多起涉嫌性騷、性侵事件。諮商心理師公會今天發出公開信，強調這是嚴重的倫理失當，將持續推動專業倫理守則修訂、心理師法修法，提升專業與民眾識能。

    鏡週刊日前報導，彰化師範大學輔導與諮商學系發生性騷事件，有女校友投訴，張姓教授透過網路邀約畢業多年女學生在線上看A片。彰師大表示，已依性騷擾防治法受理及完成調查，送交彰化縣政府審議認定性騷擾成立，裁罰新台幣3萬元，教育部也核定張姓教授退休案。

    心靈導師竟伸狼爪，中華民國諮商心理師公會全國聯合會今天在官網與臉書放上一封給諮商心理師會員的公開信指出，「近來彰師大事件帶來的衝擊，想必大家都經歷了複雜且煎熬的情緒，這些事件對諮商界是重大打擊。」

    信中表示，揭發者們同時是現任或未來的心理師、輔導老師、助人工作者，「感謝你們的勇敢，你們做出很好的示範，真的辛苦了。」

    全聯會強調，這類權勢性騷擾與侵犯事件，是嚴重的倫理失當。同時喊話全國會員反思自己，不論身為教育者、督導者、心理師、實習生或受督者，皆警覺自己的專業權力與角色權力，培養性別和權力敏感度，時時自我檢視，確實遵守專業倫理，這不只是專業自律，更是對個案和學生的守護。

    全聯會表示，將持續推動修訂更完備的諮商心理師專業倫理守則、心理師法修法，尤其是建立懲戒制度；在提升諮商心理師的專業自律與民眾識能方面，將舉辦心理師專業自律課程與座談，宣導民眾認識諮商倫理與個案權利，使更能發揮自主權與自我保護能力。

    所以發出公開信，諮商心理師公會全聯會理事黃柔嘉告訴中央社記者，一方面是這些行為人令人感到憤怒與失望，他們傷害學生，也傷害了無數人的信任。希望他們勇敢面對，深切反省，真心表達歉意和補償。

    黃柔嘉表示，全國各諮商與輔導系所仍有許多令人敬重的教育者，秉持專業、致力於教學與研究、推動性別平等、參與公共事務，以身教和言教培育無數優質的諮商心理師，他們的努力不應被這些行為人的錯誤而連帶被抹殺。同時希望透過公開信給予揭發者們支持，宣示絕不姑息的決心。

