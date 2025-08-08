為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北街頭派對8/16登場 嘻哈、塗鴉、DJ連嗨兩天

    8月17日登場的「Turntable+Jam++DJ對決賽」，現場將進行16強一對一刷碟對戰。（圖由文化局提供）

    8月17日登場的「Turntable+Jam++DJ對決賽」，現場將進行16強一對一刷碟對戰。（圖由文化局提供）

    2025/08/08 16:06

    〔記者羅國嘉／新北報導〕為推廣街頭文化，新北市文化局舉行「新北街頭學校」系列活動，文化局長張䕒育表示，今年度活動即日起至9月21日在板橋區府中廣場及府中15登場，8月16、17日將舉辦「街頭派對」，集結「MADSTREET狂熱街頭」饒舌賽、「墨路行者」國際塗鴉大賽、嘻哈演唱會與街頭體驗活動。

    張䕒育說明，16日率先登場的「MADSTREET狂熱街頭」饒舌比賽，匯聚新秀與歷屆得主同場較勁，呈現實力與舞台熱情；為期兩天的「墨路行者」國際塗鴉大賽，今年邀國際級塗鴉藝術家擔任評審，選出8組決賽選手，以《奇幻時刻 Magical Moment》為題創作自由奔放、色彩繽紛的街頭作品；17日的「嘻哈演唱會」將於廣場登場，卡司包括《大嘻哈時代》Multiverse、Forty、Quanzo、DJ人四，以及「MADSTREET狂熱街頭」歷屆得獎者蛋頭、8TM、SCAR．ED等，從下午4點嗨到晚間9點，帶來5小時連續演出。

    張䕒育表示，活動期間，府中廣場周邊規劃塗鴉、Freestyle饒舌、手指鼓等體驗攤位，現場開放排隊參加。府中15同步推出兩場街頭競技賽事，16日舉辦「X-Fingers手指滑板全國大賽」，當日下午2點前至5樓報名免費參加；17日登場的「Turntable Jam DJ對決賽」聚焦唱盤文化，由DJ AFRO、JACAL、LINK與日本DJ TA98評審，16強選手進行一對一刷碟對戰，並由TA98帶來黑膠限定選曲。當天下午4點至5點設有民眾體驗區。更多資訊請至官方Instagram（https://www.instagram.com/schoolofthestreet.ntpc）查詢。

    府中15同步推出兩場街頭競技活動，8月16日舉行「X-Fingers2025手指滑板全國大賽」。（圖由文化局提供）

    府中15同步推出兩場街頭競技活動，8月16日舉行「X-Fingers2025手指滑板全國大賽」。（圖由文化局提供）

    除了表演活動外，府中廣場周邊也規劃塗鴉、Freestyle饒舌、手指鼓等體驗攤位。（圖由文化局提供）

    除了表演活動外，府中廣場周邊也規劃塗鴉、Freestyle饒舌、手指鼓等體驗攤位。（圖由文化局提供）

    「2025新北街頭學校」將於8月17日在府中廣場舉辦「嘻哈演唱會」，匯聚多組嘻哈音樂人。（圖由文化局提供）

    「2025新北街頭學校」將於8月17日在府中廣場舉辦「嘻哈演唱會」，匯聚多組嘻哈音樂人。（圖由文化局提供）

