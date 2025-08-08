北方嬌客流蘇鷸連2年造訪台南北門同塊田 鳥友驚喜：裝了GPS？

連2年造訪台南北門的流蘇鷸「黑毛」，頭部還有一丁點殘存的黑色繁殖羽。（鳥友蘇佳霖提供）

2025/08/08 16:01

〔記者蔡文居／台南報導〕來自北歐、西伯利亞的嬌客流蘇鷸，最近造訪台南北門濕地，今天數量多達7隻，鳥友發現其中1隻「黑毛」，與去年造訪時間相隔一天，但停棲的地方卻是同一塊田，經眾多鳥友比對研判是同一隻，十分驚喜，不禁讚嘆候鳥對棲地的忠誠度如此之高，笑稱莫非牠們裝有GPS定位系統。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷表示，流蘇鷸屬於過境鳥，在台灣僅短暫停留，雄鳥擁有多彩多姿的繁殖羽，一般在台灣是看不到其華麗的繁殖羽、而是樸素的冬羽。這次來訪的1隻流蘇鷸頭部還有一丁點殘存的黑色繁殖羽，被鳥友暱稱「黑毛」。流蘇鷸繁殖地從北歐一直到西伯利的凍原帶，冬季南遷，少數會出現在東亞地區。鳥友研判，來台過境的流蘇鷸應是來自西伯利亞。

請繼續往下閱讀...

黃蜀婷表示，這隻「黑毛」去年8月5日在北門濕地一塊農田被鳥友記錄到，今年8月6日同一塊農田又發現牠，造訪時間僅差1天、地點則不變，好像身上裝有GPS定位系統。一般人隔了1年要在這麼類似的環境中找到同一塊農田，難度並不低，但候鳥竟能這麼精準找到去年同一處棲地，大自然的奧妙令人驚嘆。

黃蜀婷說，除了流蘇鷸外，目前北門濕地也有先前到訪的彩䴉，以及罕見的過境鳥半蹼鷸、鶴鷸，其中鶴鷸還是難得的繁殖羽，一身黝黑的羽色，十分特別。來北門就有機會一次拍到4種難得一見的野鳥，連日來也吸引各地鳥友造訪。

先前挺過丹娜絲颱風的彩䴉家族，目前還在北門濕地。（鳥友蘇佳霖提供）

罕見的過境鳥半蹼鷸。（鳥友蘇佳霖提供）

還是繁殖羽的鶴鷸，一身黝黑的羽色，十分特別。（鳥友蘇佳霖提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法