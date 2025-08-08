為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳颱風形成 南消四大抽查南科光電廠防火能力

    防範颱風來襲，台南市消防局第4大隊抽查南科園區內的光電科技大廠防火災能力。（消防局提供）

    2025/08/08 16:24

    〔記者劉婉君／台南報導〕今年第11號颱風「楊柳」今（8）日凌晨形成，是否會對台灣造成影響，仍待觀察，但防颱警戒不能鬆懈。台南市消防局第4大隊今抽查南部科學園區光電科技大廠，提醒業者落實防火區劃與排煙管路管理，希望強化高科技廠於颱風期間的火災預防能力。

    高科技廠一旦發生火災，恐造成重大損失，第4大隊由大隊長蔡國保率隊，針對轄內的南科園區光電科技大廠進行專案性消防安全設備檢查，尤以廠區排煙管風管配置、防火區劃完整性及火警自動警報設備作動機制等為抽查重點，包括相關排煙風管是否依設計路徑設置並維持暢通、防火區劃牆壁、穿牆管線的耐火完整性及封堵措施、火警感知器設置位置與審勘核可圖說須相符、火警警報設備運作等。

    針對又有颱風形成，蔡國保也提醒廠商，落實防颱期間自衛消防編組運作，於颱風期間加強自主管理與巡檢，避免因粉塵、水氣造成誤動作或延誤判斷。

    消防局長李明峯強調，各科技廠房應依「消防法」第13條，確實執行消防安全設備維護管理工作，特別是排煙管路、防火區劃與感知器等場所，如有變更或新增管線，應即時辦理室內裝修勘驗，確保火警系統判斷正確、相關場區平面圖與現場相符。

