台中北區中賓、南區南平停車場BOT案招商 新增上千汽機車格

南平立體停車場周邊近車站、圖書館、園道等公共設施。（台中市政府提供）

2025/08/08 16:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市人口增加，停車位需求也增加，交通局同步辦理「北區中賓立體停車場BOT案」與「南區南平停車場BOT案」招商，廣邀民間單位參與開發智慧綠能停車場，兩座停車場完工後，預計可新增逾680格汽車停車位及370格以上機車停車格位，紓解地方停車需求。

交通局指出，兩個BOT案最低的投資金額各為10億元，而北區中賓立體停車場BOT案的汽車最低要求格位為380席，機車最低格位為370席，「南區南平停車場BOT案」最低汽車停車格位為300席。

交通局說，位於北區的中賓停車場，北臨五義街、東靠錦新街、南接五順街、西近育才北路，停車場面積5347平方公尺，鄰近商業區與學區，具備高度停車需求與區位優勢；而南平停車場週遭有台中火車站、國立公共圖書館及復興園道等重大公共設施，兩區都有急迫的停車需求。

交通局說，預計兩案完成後，共可新增680格以上汽車停車位及超過370格的機車停車格位，緩解當地停車壓力。

北區中賓立體停車場鄰近商業區與學區。。（台中市政府提供）

