新北高溫警戒防熱機制啟動 牢記急救5步驟、隨身5裝備

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署呼籲民眾加強注意，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害。（資料照）

2025/08/08 15:48

〔記者吳仁捷／新北報導〕各地天氣高溫炎熱，中央氣象署今天發布新北市等地區為橙色燈號，將有連續出現36度高溫的機率，呼籲民眾加強注意，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害。新北市政府災害應變中心密切關注，將啟動防熱機制，呼籲室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫方式，如搧風或利用冰袋等；關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

新北市消防局長陳崇岳提醒，夏季高溫容易引起中暑、熱衰竭、熱痙攣等各種熱傷害，高溫來襲時應盡可能待在通風良好或有空調的室內，減少戶外活動及勞動、避免劇烈運動，若須外出應做好防曬措施，盡量待在陰涼處所和減少長時間室外體力活動。隨時補充充足水分，確認是否備妥防熱5裝備：「太陽眼鏡、寬邊帽、透氣衣物、水瓶、防曬乳」，如果發現自己或他人身體出現熱傷害徵兆時，務必進行急救5步驟：「蔭涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」，或電話撥打119請求協助。

新北市災防辦表示，市政府因應高溫，將啟動防熱因應措施，執行高溫道路灑水降溫工作，防止路面龜裂及爆胎，減緩都市熱島效應，衍生人體相關熱傷害，也加強在消防局社群「新北消防發爾麵」等網路文宣等防熱宣導措施，進行戶外工作者的勞動檢查、獨居長者關懷服務、公園綠地植栽澆灌，加強緊急醫療救護、輔導食品業者及市集、宣導攤販集中場食品安全等措施。

中央氣象署今發布新北市多區為橙色燈號，可能連續出現36度高溫，新北市政府待命啟動高溫防熱機制。（擷取自氣象署官網）

