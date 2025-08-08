多日雨勢終放晴 伸港福安宮1200條棉被搶做「日光浴」

福安宮香客大樓圍牆掛滿棉被，五顏六色如萬國旗幟般壯觀。（記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣日前連續多天大雨，近日終於放晴，伸港鄉福安宮志工今天（8日）趕緊將香客大樓內的棉被拿到2、3樓的圍牆上「曬太陽」，由於棉被五顏六色，遠望有如萬國旗幟般壯觀，前往進香的香客也嘖嘖稱奇。福安宮主委曾添進說，香客大樓共有520個床位、1200條棉被、600個枕頭，由於連日下雨唯恐棉被潮濕，因此趁著出大太陽拿出來曝曬，昨天是曬棉被、枕頭的第1天，總共要分5天曬。

曾添進說，福安宮香客大樓是專門給進香團的香客使用，2、3樓共有20個房間，2樓有240個床位，3樓則有280個床位，合計共有520床；棉被則備有1200條、枕頭600個；由於彰化一連下了20多天的雨，棉被與枕頭很容易沾染濕氣，容易發霉，這兩天好不容易放晴出大太陽，志工今天趕緊將棉被拿出來放在2、3樓的圍牆上「曬太陽」，也因此出現有如「棉被大軍」的奇特景象。由於棉被相當多，因此預計要5天才能全部曬完。

縣議員賴清美說，每逢初一、十五她都會前往福安宮參拜，今天上午她才剛抵達福安宮外，抬頭一看發現滿滿的棉被就掛在香客大樓圍牆上，粗估有上百條，應該是這兩天出大太陽，彰化縣前幾天又連續下了好幾天大雨，福安宮人員趕快把香客大樓內的棉被拿出來晾曬。

福安宮志工今天把大量棉被掛在香客大樓圍牆曬太陽。（記者湯世名攝）

福安宮志工今天把大量棉被、枕頭放在香客大樓圍牆與地面曬太陽。（記者湯世名攝）

福安宮大量棉被掛在香客大樓圍牆曬太陽，讓香客稱奇。（記者湯世名攝）

