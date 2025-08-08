為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台師大女足抽血案》諮商心理師公會全聯會啟動專案 接住受創學生

    教育部委託中華民國諮商心理師公會全國聯合會啟動「國立台灣師範大學女足隊心理支持服務專案」。（資料照）

    教育部委託中華民國諮商心理師公會全國聯合會啟動「國立台灣師範大學女足隊心理支持服務專案」。（資料照）

    2025/08/08 15:41

    〔記者邱芷柔／台北報導〕台師大女足隊疑似參與抽血研究引發倫理爭議，部分學生更自述遭遇霸凌與心理創傷，為協助可能受到影響的學生，教育部委託中華民國諮商心理師公會全國聯合會啟動「國立台灣師範大學女足隊心理支持服務專案」，提供相關成員心理支持與諮商服務。

    全聯會指出，專案服務對象為2016年至2025年間曾參與女足隊的現任或離校成員，無論是否仍在學，皆可申請。服務自2025年8月起至2026年6月底止，提供全台實體或線上心理諮商，並設有電話諮詢專線0937-563-900、LINE與信箱聯絡管道，並可匿名填寫申請表，保障隱私。

    全聯會理事長蔡曉雯指出，許多當事人在權力與信任關係中受傷，伴隨恐懼、自責與懷疑，「當事件曝光後，又面臨社會關注與輿論壓力，是另一層創傷。」她強調，未被處理的創傷會長期影響生活與健康，因此公會迅速回應教育部委託，協助這群學生走向復原。

    專案強調保密機制，所有資料僅由公會保存，教育部與台師大皆無權取得。全聯會常務理事胡延薇表示，這樣的安排是為了讓受助者「在更安心的環境下，獲得理解與支持，修復心理安全感與身心狀態」。

    全聯會理事黃柔嘉補充，專案心理師皆具5年以上執業年資，並具創傷復原、倫理與運動員諮商相關經驗，經專家團隊審查遴選。「生活不該按下暫停鍵，我們希望透過專業支持，讓這些年輕人在職涯與人生上更有信心地跨出下一步。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播