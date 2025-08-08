台師大女足抽血案》諮商心理師公會全聯會啟動專案 接住受創學生

教育部委託中華民國諮商心理師公會全國聯合會啟動「國立台灣師範大學女足隊心理支持服務專案」。（資料照）

2025/08/08 15:41

〔記者邱芷柔／台北報導〕台師大女足隊疑似參與抽血研究引發倫理爭議，部分學生更自述遭遇霸凌與心理創傷，為協助可能受到影響的學生，教育部委託中華民國諮商心理師公會全國聯合會啟動「國立台灣師範大學女足隊心理支持服務專案」，提供相關成員心理支持與諮商服務。

全聯會指出，專案服務對象為2016年至2025年間曾參與女足隊的現任或離校成員，無論是否仍在學，皆可申請。服務自2025年8月起至2026年6月底止，提供全台實體或線上心理諮商，並設有電話諮詢專線0937-563-900、LINE與信箱聯絡管道，並可匿名填寫申請表，保障隱私。

請繼續往下閱讀...

全聯會理事長蔡曉雯指出，許多當事人在權力與信任關係中受傷，伴隨恐懼、自責與懷疑，「當事件曝光後，又面臨社會關注與輿論壓力，是另一層創傷。」她強調，未被處理的創傷會長期影響生活與健康，因此公會迅速回應教育部委託，協助這群學生走向復原。

專案強調保密機制，所有資料僅由公會保存，教育部與台師大皆無權取得。全聯會常務理事胡延薇表示，這樣的安排是為了讓受助者「在更安心的環境下，獲得理解與支持，修復心理安全感與身心狀態」。

全聯會理事黃柔嘉補充，專案心理師皆具5年以上執業年資，並具創傷復原、倫理與運動員諮商相關經驗，經專家團隊審查遴選。「生活不該按下暫停鍵，我們希望透過專業支持，讓這些年輕人在職涯與人生上更有信心地跨出下一步。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法