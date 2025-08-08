為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    赴日旅遊「1行為」改變 他懷疑是初老 網搖頭：這才是渡假

    網友發文分享，自己過去出國旅遊習慣將行程排滿，如今卻偏好待在都市中吃吃喝喝、隨興晃晃，示意圖。（資料照）

    2025/08/08 17:44

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕每個人出國旅遊都有自己喜歡的步調與方式。網友發文分享，自己過去出國旅遊習慣將行程排滿，如今卻偏好待在都市中吃吃喝喝、隨興晃晃，他不禁懷疑這是否是「初老」徵兆。貼文曝光後，引起網友熱議。

    網友昨日在PTT以「去日本不跑景點只想在市區吃吃喝喝正常？」為題發文說，過去出國習慣將行程排滿，連近郊景點也一併納入，甚至會前往人煙稀少的鄉下地區。然而近年來，隨著年紀增長，開始懶得奔波，轉而偏好待在大都市中。

    原PO透露，現在出國只想在市區走走，累了就回飯店，餓了就買路邊小吃，正餐則視當下心情選擇鰻魚飯、壽司、壽喜燒、燒烤或拉麵等，再到咖啡廳享用甜點與咖啡，整體節奏相對悠閒。他不禁好奇問網友「這是初老的症狀嗎」？

    貼文曝光後，許多網友認為這樣的旅遊方式很正常，「一年出國沒幾次的才在跑景點」、「這樣很爽欸，出國旅遊是去渡假不是去行軍的」、「很正常吧，去Villa不也這樣」、「想怎麼玩就怎麼玩啊，在意這麼多幹嘛」、「出去玩就放鬆，一天幾個點就好」。

    另外，也有人分享自身經驗，「我去福岡兩天或三天也都這樣，買買吃吃」、「睡到10點、11點出門吃午餐我也常這樣，累了就回飯店躺，躺夠了再出去晃」、「我一天都排2個行程而已，中午還回飯店午睡」。

