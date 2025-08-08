性平風波重創專業信任 諮商心理師公會全聯會籲反思、支持揭露者

國立彰化師範大學輔導與諮商學系教授爆出多起性侵與性騷擾案，引發社會譁然，也讓心理諮商專業面臨信任危機。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國立彰化師範大學輔導與諮商學系教授爆出多起性侵與性騷擾案，引發社會譁然，也讓心理諮商專業面臨信任危機。中華民國諮商心理師公會全國聯合會今（8日）發出給「諮商心理師會員的公開信」，強調權勢性騷擾是嚴重的倫理失當，呼籲心理師自我反思，也承諾會推動倫理守則修訂、心理師法修法及強化專業與民眾識能。

全聯會指出，這起事件對諮商界造成巨大衝擊，許多心理師情緒複雜又煎熬。信中寫道：「揭發者們同時是現任或未來的心理師、輔導老師、助人工作者。感謝你們的勇敢，你們做出很好的示範，真的辛苦了。」全聯會也提醒會員，若相關訊息太頻繁、感到不適，可暫時減少接觸，並善用專業社群資源尋求協助。

全聯會也強調，除了少數涉案教授，台灣多數諮商與輔導系教師仍堅守專業、努力教學與推動性平，「他們的努力不應被錯誤連累」。信中指出，近日心理界展現出溫暖與憤怒並存的反應，迅速接住彼此，也勇敢提出批判，是這個專業可貴的價值。對於行為人，全聯會表示「我們是憤怒與失望的」，他們不只傷害學生，也破壞了社會對整個助人專業的信任。

面對制度缺口，全聯會表示將持續推動三件事，一、修訂專業倫理守則，回應多元執業場域與重大案件需求；二、推動心理師法修法，補上缺乏懲處機制的漏洞；三、舉辦課程與宣導，提升心理師自律與民眾自我保護能力。

全聯會理事黃柔嘉表示，希望公開信接住曾受創的會員，讓每個心理師都知道，「站出來為自己發聲是非常不容易的」即使受傷，也還有同業、社群與制度在努力守護每一位心理師。她也提醒，仍有許多在性別、倫理、人權領域中堅守專業、認真培育學生的教授存在，不應因個別事件否定整體心理專業教育體系的努力。

在制度面上，黃柔嘉說，公會長期推動心理師倫理與性平規範，並持續關注修法進程，例如針對兼具教職與心理師身份者所涉之倫理爭議，是否有必要透過法律進一步界定其在不同場域中對案主或學生的責任與風險。

