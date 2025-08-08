為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高市第50屆模範父親表揚「爸氣登場」 陳其邁頒匾額祝福

    高雄市第50屆模範父親表揚「爸氣登場」，陳其邁頒發匾額給26位獲選模範父親。（高市社會局提供）

    2025/08/08 15:23

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市政府與高雄市私立基督教福澤慈善事業基金會共同舉辦「高雄市第50屆模範父親表揚活動」，今（8）日在高雄市文化中心舉行，其中最高齡為96歲的曾坤泉，長期投入社會公益，最年輕的爸爸是58歲的羅勝豐，細心照顧心智障礙的孩子，市長陳其邁頒發當選賀匾祝福26位獲選的模範父親。

    表揚大會由自閉症青年組成的「星星兒室內樂團」揭開序幕，接著子女陪伴模範父親出場，並獻花向父親表達感謝，場面溫馨感人。

    高市社會局指出，96歲的曾坤泉，白手起家創業成功，並扶持兄弟姊妹改善經濟穩定就業，且長期投入地方建設與社會公益，成為地方與家庭的雙重典範。

    70歲的林進興退休後，全心照顧高齡95歲的母親與身體不適的妻子，撫養自己的子女之外，還收養鄰居身心障礙夫妻的孩子。

    姚水福歷經八八風災親人罹難，「化悲痛為力量」，積極協助重建災後社區，並推動原鄉文化，在兒女心中是心存大愛的慈父。

    羅勝豐照顧心智障礙的孩子，推動特教與身障關懷，將愛延伸至社會各角落。

    陳其邁表示，「父親是家庭的磐石，也是社會溫暖的光」，每位模範父親雖然有著不同的生命故事，卻有一個共同的信念「為所愛的人，站得住、撐得起、做得到」，面對生活中的挑戰、人生的風浪，希望透過模範父親表揚，喚起社會大眾對家庭的重視，對父親的感謝與珍惜。

    96歲的曾坤泉為最高齡的模範父親，陳其邁表達祝福。（高市社會局提供）

    58歲羅勝豐為最年輕模範父親。（高市社會局提供）

    林進興收養鄰居孩子展大愛，榮獲模範父親。（高市社會局提供）

    姚水福獲模範父親表揚，市長陳其邁頒發匾額祝福。（高市社會局提供）

