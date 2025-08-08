為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    快收藏！ANA星戰彩繪機最後一飛 11次到訪松機全紀錄

    星戰彩繪機來台卸妝，桃園機場特別安排了「黑武士現身迎機」的創意橋段。（記者劉信德攝）

    星戰彩繪機來台卸妝，桃園機場特別安排了「黑武士現身迎機」的創意橋段。（記者劉信德攝）

    2025/08/08 15:25

    〔記者吳亮儀／台北報導〕星戰迷快收藏！全日空（ANA）星際大戰R2-D2彩繪機（機號JA873A）本月完成最後一次航班後，今天（8日）飛抵桃園機場並赴長榮航太準備卸除外部塗裝。之前這架彩繪機也曾多次到訪松山機場，松山機場還特別製作影片，記錄每一次星戰彩繪機的到訪。

    星戰彩繪機深受星戰迷、航空迷喜歡，只要它來台一定會吸引大批愛好者拍攝，今天從日本羽田機場飛抵桃園機場，更吸引大批民眾拍照。這架彩繪機將卸除R2-D2塗裝，由長榮航太進行維護及「卸妝」，回歸標準ANA塗裝。

    松山機場將這架R2-D2彩繪機從2015年到2024年來到松山機場共11次的紀錄，做回顧影片並張貼在臉書粉絲團（ https://www.facebook.com/TSA.tw），讓星戰迷和航空迷留作紀念。

    全日空（ANA）星際大戰R2-D2彩繪機（機號JA873A）本月完成最後一次航班後，今天（8日）飛抵桃園機場並赴長榮航太準備卸除外部塗裝。松山機場還特別製作影片，記錄每一次星戰彩繪機的到訪。（記者劉信德攝）

    全日空（ANA）星際大戰R2-D2彩繪機（機號JA873A）本月完成最後一次航班後，今天（8日）飛抵桃園機場並赴長榮航太準備卸除外部塗裝。松山機場還特別製作影片，記錄每一次星戰彩繪機的到訪。（記者劉信德攝）

