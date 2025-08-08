福衛八號首顆衛星通過「運送前審查」 今年10月發射升空

「福衛八號」計畫中的第1個衛星FS-8A已通過運送前審查，預計將搭乘美國SpaceX公司Transporter 15航班，發射升空。（國家太空中心提供）

2025/08/08 15:08

〔記者吳柏軒／台北報導〕國家太空中心（TASA）首個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」計畫中的第1個衛星（FS-8A）已在8月6日通過「運送前審查」，確認衛星狀態、運送規劃、發射場作業計畫都準備完善，可以起運至發射場。FS-8A將搭乘美國SpaceX公司Transporter 15航班，預計今年10月發射升空。

福八計畫主持人劉小菁表示，福衛八號前身為「微小衛星計畫」，因應2019年行政院通過「第3期國家太空科技發展長程計畫」轉移為福八計畫，改採更高性能的TDI CMOS感光元件，對應的元件也跟著修改，後續還歷經疫情、構型改造，經歷多次重大變革一路走來並不容易，如今能夠順利進行運送前審查，就如同辦喜事。

請繼續往下閱讀...

由於福八與2017年升空的福五皆為光學遙測衛星，光學酬載能否準確對焦成為審查重點。光學酬載組組長黃柏瑄表示，除了測量光學酬載的準直儀每半年或遇地震就校正一次，酬載本身也配備熱調焦機構，可以在軌進行調焦，經測試能符合火箭運送過程對酬載衝擊造成的偏移。

「這是福八飛向太空的第一段旅程」，TASA主任吳宗信說，衛星是非常複雜的系統工程，FS-8A從設計、改造、組裝到測試，整個發展歷程所累積的文件超過3千份，他感謝同仁勤奮不懈，以多年的耐心磨練技術，把夢做成了現實，讓台灣自製光學酬載的能力再往前邁進一大步。

TASA指出，福八共6加2顆衛星將於今年開始逐年發射，建立台灣自製、「觀照」本土範圍的光學遙測星系。預計在2031年星系布建完成後，可提供每日多次再訪台灣以及全球覆蓋的衛星影像，應用於民生需求、國際合作、國家安全與災害防救等多元面向。

FS-8A也透過公開招標遴選科學酬載，為成功大學物理系教授陳炳志團隊研發的「雙波段大氣瞬變影像儀（DIAT）與電子溫度密度儀（TeNeP）」；預計自美國加州搭乘SpaceX獵鷹九號火箭升空。

福衛八號第1個衛星FS-8A在起運前審查會議，由國家太空中心內部及學研界外部專家進行。（國家太空中心提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法