亞灣新光園道改造8月底完工 高市工務局：連結捷運、輕軌的綠色通道

2025/08/08 15:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄亞灣新光園道改造計畫預計8月底可完工。高市工務局表示，除強化周圍綠色空間，也可當作高雄輕軌C8高雄展覽館站、以及高雄捷運R8三多商圈站之間的綠色通道。

亞灣區新光園道位於新光路中央帶狀綠地，周圍有高雄總圖、85大樓、高雄展覽館、三多商圈及亞灣商業區，並可與捷運及輕軌路網串聯。

工務局指出，園道都市計畫範圍面積約5.1公頃，市府為強化生態及綠美化環境，約2公頃做為植栽休憩空間，種植多排喬木與灌木、草坪，為周邊高聳林立的都市大樓中增添了緩衝的綠帶，減少了大樓緊迫的感覺，並於綠帶內兩側設置步道、景觀高燈，中間規劃綠地及廣場等空間。

工務局長楊欽富表示，歷經10多年使用，加上去年山陀兒颱風導致園道內喬木及步道等設施嚴重損壞，工務局公園處已陸續進場修復步道、補植草坪及喬木等，並拆除閒置設施，改善園道整體環境，預計8月底完成改善，以維護休憩安全及提升整體景觀，讓市民與遊客能有優質的休憩散步及活動空間。

亞灣新光園道改造8月底完工。（工務局提供）

