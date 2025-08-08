竹縣退休校長吳聲淼熱心客語文史與自然教育 榮獲「教育奉獻獎」

新竹縣退休校長吳聲淼，數十年來以滿腔熱忱投身客家文化與語言的研究與推廣，同時積極投入環境保護與永續教育，熱心公益回饋鄉里，今年榮獲教育部第20屆「教育奉獻獎」！（記者廖雪茹攝）

2025/08/08 15:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣峨眉國小退休校長吳聲淼，數十年來以滿腔熱忱投身客家文化與語言的研究與推廣，同時積極投入環境保護與永續教育，帶領社區打造低碳永續生活，還成立「吳校長科學農場」，復育國寶台灣萍蓬蓮，熱心公益回饋鄉里；吳校長用行動實踐教育精神的典範，今年榮獲教育部第20屆「教育奉獻獎」！

教育局表示，退休校長吳聲淼對客家語言、文史研究工作不遺餘力，曾擔任教育部12年國教客語課綱小組副召集人以及第5屆本土教育會委員；曾在興隆、六家、清水等國小用客語教科學。目前持續編著本土語客語繪本教材、參與「客語部編版分級教材高中組」編輯工作。

新竹縣政府指出，吳聲淼也擔任新竹縣文化局〈新竹文獻〉期刊編輯委員，平日並支援各國中小協助學生了解在地文史。他也投入兒童文學創作，著作有20多本，主編的書更高達40幾本，以兒童文學及客家文化為兩大宗。2014年著作《台三線地區客家研究：文學、信仰與產業》、2019年出版《我是國寶～台灣萍蓬蓮》、2022年《賽夏族與漢族的故事》等。

吳校長對環境保護工作也相當重視，引領社區榮獲2022年新竹縣環保績優單位--低碳社區績優獎以及2023年環境部「低碳永續家園村里多元活動」佳作獎等。目前擔任新竹縣新埔鎮巨埔社區發展協會理事長，協助巨埔社區申請農村再生，推動文化及硬體建設案，引領社區朝青銀共學的方式運作。

同時，吳聲淼擔任新竹縣自然科學輔導團員近30年，得過教育部科學著作獎、教育部優良教具創作獎等獎項，連續指導學生參加全國科學展覽，成績斐然；在新埔鎮設立「吳校長科學農場」，透過食農教育、生態導覽，讓小朋友認識在地生活與故事。更積極參加公益團體，如豐儒教育基金會、新埔鎮教育基金會等，協助並補助各國中小學獎學金、成立音樂社團以及鄉土深耕社團等，造福家鄉母校學子。

