為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹縣退休校長吳聲淼熱心客語文史與自然教育 榮獲「教育奉獻獎」

    新竹縣退休校長吳聲淼，數十年來以滿腔熱忱投身客家文化與語言的研究與推廣，同時積極投入環境保護與永續教育，熱心公益回饋鄉里，今年榮獲教育部第20屆「教育奉獻獎」！（記者廖雪茹攝）

    新竹縣退休校長吳聲淼，數十年來以滿腔熱忱投身客家文化與語言的研究與推廣，同時積極投入環境保護與永續教育，熱心公益回饋鄉里，今年榮獲教育部第20屆「教育奉獻獎」！（記者廖雪茹攝）

    2025/08/08 15:11

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣峨眉國小退休校長吳聲淼，數十年來以滿腔熱忱投身客家文化與語言的研究與推廣，同時積極投入環境保護與永續教育，帶領社區打造低碳永續生活，還成立「吳校長科學農場」，復育國寶台灣萍蓬蓮，熱心公益回饋鄉里；吳校長用行動實踐教育精神的典範，今年榮獲教育部第20屆「教育奉獻獎」！

    教育局表示，退休校長吳聲淼對客家語言、文史研究工作不遺餘力，曾擔任教育部12年國教客語課綱小組副召集人以及第5屆本土教育會委員；曾在興隆、六家、清水等國小用客語教科學。目前持續編著本土語客語繪本教材、參與「客語部編版分級教材高中組」編輯工作。

    新竹縣政府指出，吳聲淼也擔任新竹縣文化局〈新竹文獻〉期刊編輯委員，平日並支援各國中小協助學生了解在地文史。他也投入兒童文學創作，著作有20多本，主編的書更高達40幾本，以兒童文學及客家文化為兩大宗。2014年著作《台三線地區客家研究：文學、信仰與產業》、2019年出版《我是國寶～台灣萍蓬蓮》、2022年《賽夏族與漢族的故事》等。

    吳校長對環境保護工作也相當重視，引領社區榮獲2022年新竹縣環保績優單位--低碳社區績優獎以及2023年環境部「低碳永續家園村里多元活動」佳作獎等。目前擔任新竹縣新埔鎮巨埔社區發展協會理事長，協助巨埔社區申請農村再生，推動文化及硬體建設案，引領社區朝青銀共學的方式運作。

    同時，吳聲淼擔任新竹縣自然科學輔導團員近30年，得過教育部科學著作獎、教育部優良教具創作獎等獎項，連續指導學生參加全國科學展覽，成績斐然；在新埔鎮設立「吳校長科學農場」，透過食農教育、生態導覽，讓小朋友認識在地生活與故事。更積極參加公益團體，如豐儒教育基金會、新埔鎮教育基金會等，協助並補助各國中小學獎學金、成立音樂社團以及鄉土深耕社團等，造福家鄉母校學子。

    新竹縣退休校長吳聲淼，數十年來以滿腔熱忱投身客家文化與語言的研究與推廣，同時積極投入環境保護與永續教育，熱心公益回饋鄉里，今年榮獲教育部第20屆「教育奉獻獎」！（記者廖雪茹攝）

    新竹縣退休校長吳聲淼，數十年來以滿腔熱忱投身客家文化與語言的研究與推廣，同時積極投入環境保護與永續教育，熱心公益回饋鄉里，今年榮獲教育部第20屆「教育奉獻獎」！（記者廖雪茹攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播