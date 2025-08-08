基市電動機車占比全國第一 審計部：換電站不足、交車流程待改善

審計部7月底發布中央、各縣市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，對於基隆市電動機車預算執行提出兩點缺失待改善。（記者俞肇福攝）

2025/08/08 15:01

〔記者俞肇福／基隆報導〕審計部7月底發布中央、各縣市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，對於基隆市電動機車預算執行，審核意見為「普及率全國排名前段，惟換電站建置數量不足，又交車處理流程未臻完善，均待檢討改進」。基隆市環保局長馬仲豪今天（8日）表示，基隆電動機車占比全國第一，今年已改善申請作業及交車流程，並持續協調業者新建換電站。

審核報告指出，2023年10月2日公告基隆市環保局辦理青年電動機車補助計畫後，到2024年12月16日止，完成1萬2000輛電動機車補助作業。2023、2024年未編列相關預算，後來辦理追加預算8億8340萬多元，截至2024年9月底，總申請件數1萬5266件，已完成交車9534件，尚有5732件仍在審核或等待車商通知中，占比37.55％。基隆電動機車在2024年9月底登記數為1萬5572輛，全市機車總登記數為19萬7424輛，占比7．89％，僅次於台北市9．44％，全國排名第2。

審核報告說，換電式業者2023年8月提出能源補充設施系統規畫，1.2萬輛電動機車約需建置140座換電站，但至2024年9月底，完成交車7903輛，建置53座換電站、電池槽數417個，依比例估算換電站仍不足39座。

馬仲豪表示，至今年6月底，基市電動機車數近2萬6000輛，占比11%，超越台北市，成為全國第1；2023、2024年申請案均交車。另外，基市換電站數量從2023年24座，2024年47站，2025年已增加至73座，將協調業者持續新建換電站。

