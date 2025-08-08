日月潭「惡霸」魚虎球現身 上千隻「死亡泡泡」畫面曝

日月潭正值「湖中惡霸」魚虎繁殖期，潭邊已可見成魚帶著幼魚形成的「魚球」獵食活動，並集體在水面換氣呈現「死亡泡泡」，漁民直擊到的魚虎球，粗估達上千隻。（「日月潭一等高」提供）

2025/08/08 15:03

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭正值「湖中惡霸」魚虎繁殖期，潭邊已可見成魚帶著幼魚「魚球」獵食活動，並集體在水面換氣，呈現「死亡泡泡」，潭區釣客「日月潭一等高」最近就和漁民出船觀察，並直擊上千隻的魚球，對此，南投縣政府表示，今年仍將持續電撈防治魚虎球，以降低對其他魚類魚苗危害。

「日月潭一等高」表示，潭區近年魚虎猖獗，由於沒有天敵，還會攻擊啃咬其他魚種，素有「湖中惡霸」稱號，且魚虎幼魚孵化後，成魚還會護幼，並帶著集體獵食其他魚苗，每隔一段時間則會浮出潭面換氣，才被稱作「死亡泡泡」。

近日他與漁民出船到伊達邵水域巡查，就發現魚球集體換氣，起初他以為只有1、200隻，但陪同的資深漁民則研判已有上千隻，若未防治魚虎繁衍，其他魚類生存空間將備受排擠。

縣府表示，今年仍會進行魚虎球防治，並密切觀察魚球情況，一旦進入最大期就會展開電撈，以抑制魚虎族群數，降低對其他魚類的威脅。

