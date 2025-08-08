為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    布袋過溝百年火燈夜巡 8/20起連3天「迓火燈」

    布袋過溝建德宮「火燈夜巡」傳承百年。（記者林宜樟攝）

    布袋過溝建德宮「火燈夜巡」傳承百年。（記者林宜樟攝）

    2025/08/08 14:57

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕農曆7月將至，嘉義縣布袋鎮過溝建德宮傳承逾百年民俗文化「火燈夜巡」，今年將於國曆8月20日至22日登場，縣府以「嘉義好神」為主題，結合觀光遊程，搭配東石凱旋號外傘頂洲套裝遊程，讓遊客參與夜巡時探訪周邊景點，體驗海洋文化及漁村風情，希望能延長遊客停留時間，完整體驗。

    建德宮火燈夜巡起源清朝，布袋庄與過溝庄間的「冤家港」常因械鬥導致許多人死亡，且庄內公堀有多起溺斃事件，傳出鬼魂之說，建德宮主神李府千歲指示每年農曆六月最後3天舉辦祈安遶境，村民舉起火燈繞行，象徵驅逐鬼魅，保境安民；習俗傳承超過百年，縣府在2011年將過溝建德宮火燈夜巡登錄為縣定無形文化資產。

    過溝建德宮副董事長李雪玉、嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴、布袋鎮長蔡瑋傑、縣議員翁聰賢等今天在建德宮舉起火燈、扛起神轎，宣傳火燈夜巡，李雪玉說，希望有更多人來瞭解百年火燈夜巡的歷史傳統，一起來「迓火燈」。

    徐佩鈴說，今年活動時間為8月20日至22日下午4點至晚上10點，「好神演藝」有歌手周祐均、余凱揚演出，「好神手作」則是結合地方特色食材進行手作，「好神走讀」活動結合外傘頂洲遊程及過溝小旅行文化行程，探訪周邊人文景致。

    過溝建德宮主神。（記者林宜樟攝）

    過溝建德宮主神。（記者林宜樟攝）

    社區長輩擊鼓表演。（記者林宜樟攝）

    社區長輩擊鼓表演。（記者林宜樟攝）

    建德宮副董事長李雪玉（右起）、縣議員翁聰賢、布袋鎮長蔡瑋傑及嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴邀請民眾參與火燈夜巡。（記者林宜樟攝）

    建德宮副董事長李雪玉（右起）、縣議員翁聰賢、布袋鎮長蔡瑋傑及嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴邀請民眾參與火燈夜巡。（記者林宜樟攝）

