    首頁　>　生活

    下上班避開！國3彰化系統到快官8/12起施工4天 車道縮一半

    高速公路局中區養護工程分局彰化工務段規劃施工封路期間的替代道路，提醒用路人提早改道，避開塞車。（彰化工務段提供）

    2025/08/08 14:43

    〔記者張聰秋／彰化報導〕高速公路局中區養護工程分局彰化工務段今天宣布，為進行橋面整修工程，國道3號南向彰化系統交流道至快官交流道路段，將從下週二（12日）上午9點到下週五（15日）中午12點，封閉部分車道施工。由於施工期間正好是平常上班日，預計會造成交通壅塞，車陣甚至可能回堵到國道1號，提醒用路人務必提早改道。

    這次施工路段大約1.9公里長（K198.6到K200.5），主要是封閉南向的第3車道及外路肩，為期4天。由於施工時間包含了週二到週五的上下班尖峰時段，通勤車流加上原本的車輛，塞車情況在所難免，用路人行經此路段時務必減速慢行，並注意相關標誌指示。

    為了避開這段交通黑暗期，替代路線出爐，從國道3號彰化系統交流道南下出口駛離，接上國道1號王田交流道，朝北往台中、烏日方向行駛，再接台1乙線（中山路三段）右轉接高鐵東路，再接上台74線快速道路，最後繞到國道3號快官交流道，往南繼續行駛。

    彰化工務段表示，施工期間可能會對用路人造成不便，但為了維護國道行車安全，希望民眾能夠體諒並配合。用路人可以隨時注意路上的資訊可變標誌，也可以撥打1968專線，或上高速公路局網站查詢最新的路況資訊，以避開壅塞路段。

