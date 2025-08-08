大秘寶在這！藍營竹市議員黃美慧爆公有地被傾倒營建廢棄物

新竹市樹林頭公園停車場後方的公有地竟成市府工程營建棄土堆置場，國民黨市議員黃美慧批舊的未清新廢棄土又載來。（記者洪美秀攝）

2025/08/08 15:17

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市大秘寶在這！本報讀者投訴指稱位在樹林頭公園停車場後方的市府代管土地已成工程廢棄土堆置場，前幾天又有工程車倒了好幾車的營建廢棄土及磚塊，且是在市府授意下傾倒廢棄土塊，質疑市府公有地竟公然成為工程單位亂倒廢棄物場域，該處才是真正的大秘寶；對此，市府交通處與工務處暫無回應。

市府交通處表示，有關樹林頭公園後方公有土地遭傾倒營建廢棄物，7日當天向樹林頭派出所報案，並函請環保局查處行為人依法開罰，另市府已委託廠商辦理該處土方清運工程，並責請廠商落實工地管理並將工地大門上鎖，避免類似情況再次發生。

國民黨市議員黃美慧說，昨天就有民眾陳情該處被倒工程廢棄土，且是工務處授意工程單位載往該處棄置，她得知後即要求必須載走，但到今天還有另一大堆未清運載走，並說該處土地是國防部委由市府交通處代管，沒想到竟成了市府工程廢棄土的堆置場域，舊的廢棄土方未載走已長雜草，如今又有新工程營建廢棄土方載進來倒，對地方環境已造成影響，她要求市府必須立即處理，不容許工程廢棄土塊放置該處。

黃美慧說，樹林頭公園及停車場明晚要舉辦紙風車劇團表演，好不容易樹林頭公園這10年來成為藝文活動及城市馬拉松和夜市活動場域，原本棄置的土地被活化利用恢復生機，但昨天卻接獲民眾陳情竟有工程車載大量營建廢棄土方到樹林頭停車場後方的圍籬內傾倒，且倒了好幾車，還是在市府工務處授意下前往傾倒，她無法接受該處成為市府工程廢棄土方的轉運堆置處，當場要求必須趕緊清運載走，也呼籲市府檢討及要求廠商在工程施工期間的廢棄土方清運規範，絕不容許將廢棄土方倒在公有地或鄰近住宅區。

新竹市樹林頭公園停車場後方的公有地成市府工程營建棄土堆置場。（記者洪美秀攝）

