東港千萬孝親宅淪回收垃圾山 昨強制清除今又堆滿

今天上午該戶前又滿滿是垃圾。（記者陳彥廷攝）

2025/08/08 14:36

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港鎮興中東二街一處要價破千萬元的透天孝親宅，因為屋主的母親長期收回收物，連車庫都不夠擺，回收垃圾山是溢到馬路，不僅造成周遭鄰里的極大困擾，甚至因為Google Map街景都照得一清二楚而臭名遠播，更連累旁邊民宿的住宿率，鎮公所昨天再度大陣仗前往清除，連「亂源」的小貨車都請警方來拖吊，還給鎮民乾淨的道路，未料，屋主之母昨天下午仍持續出門「補庫存」，今天門前又堆滿東西。

由於該處為重劃後住宅區，地型方正且前方道路筆直，格局採光佳，在7、8年前價格就已要價1千萬元以上，據該名女子對媒體透露，當時其子貸款逾千萬元買下給她住，但這個「孝親屋」美意，卻在該女子入住後造成鄰居很大困擾，因該女子有出門蒐集回收物的癖好，把豪宅打造成回收垃圾山，且不僅是屋內，連車庫都不夠放，甚至堆在車庫鐵捲門外。

請繼續往下閱讀...

該女子所蒐集的物品除了回收物，也有許多在正常市況評估不具回收價值的東西，也就是俗稱的垃圾，但該女子敝帚自珍，面對公部門的勸導，常常就用沒收到勸導單等理由或是自有物放在私有車上等名義不讓公部門清，或是直接和警方拉扯企圖保護她的回收物，大批的回收、垃圾，是堆積如山看似永無清除之日，近期雨後更是散發惡臭，東港鎮公所昨天大動作約集屏東縣警局出動拖吊車及清潔隊，一同前往清除。

東港鎮公所指出，由於日前下雨，紙箱吸水腐爛，垃圾袋也出現積水，不僅有惡臭問題，更還有滋生登革熱的可能，而回收物也已佔用到水溝上的公有地，加上門前的小貨車已經擺放到佔用道路，因此警方依道交條例將車輛拖吊，清潔隊則是前往將占用公有地的垃圾、回收物專車打包載運走，待女子前去認領，但女子昨天下午又再出門「補庫存」，今天中午前又出現不少「回收物」，令人傻眼。

鎮公所昨天到該戶民居前清除垃圾、回收物。（鎮公所提供）

警方則是出動警用拖吊車將佔用道路的小貨車拖走。（鎮公所提供）

鎮公所昨天到該戶民居前清除垃圾、回收物，路面一度回復乾淨。（鎮公所提供）

警方則是出動警用拖吊車將佔用道路的小貨車拖走。（鎮公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法