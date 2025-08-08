走進偏鄉校園！ 雲科大11名師培生讓生硬科目「活過來」

雲科大11名師培生組成史懷哲精神教育服務隊到元長國中舉辦為期4週課程。（記者李文德攝）

2025/08/08 14:28

〔記者李文德／雲林報導〕國立雲林科技大學師資培育中心推行「史懷哲精神教育服務計畫」已逾10年，服務學生超過200位，今年11位師培生前往元長國中服務，今（8）日舉辦課程成果展。服務總領隊李金殷表示，透過下鄉服務更確定自己「要當老師的夢想」。

雲科大從2015年起推動史懷哲教育服務計畫，每年幾乎由10至15位師培生組團下鄉服務，至今已到3所國中服務，和超過200名國中生互動，今年暑假擇定元長國中服務22名國中生。

李金殷表示，為期4週課程為讓教學活潑化，會以實作課帶學生認識每個知識點，如自製天氣瓶讓學生觀察結晶形態如何隨溫度變化，透過表演藝術方式，讓國中生們對於英文會話產生興趣，更自製專屬於「本次課程」的桌遊，讓學生將學習成效打穩。

李金殷表示，此次服務團隊近半為碩班生，甚至已有實際進入校園擔任代理教師，透過服務更可投入多元教學方式，讓看似生硬的課程活過來，已有不少國中生拿著學校作業詢問，也讓師培生們非常有成就感，更讓大家對於想投入教職或者走入偏鄉教育。

今服務團隊與國中生舉辦課程成果展，更是展出4週以來所做出的天氣瓶、精油香皂、雕刻橡皮章、創意桌遊等，更有國中生更是不捨與大哥哥大姊姊們離別，頻頻拭淚。

元長國中校長文須琢表示，感謝服務團隊及雲科大、亞德克有美公益慈善基金會不吝投入偏鄉資源，更勉勵年輕世代的老師們能持續累積教學經驗，將具有活力一面注入於未來教職生涯。

11名師培生到元長國中，以活潑的教學方式傳授知識給22名國中生。（圖由李金殷提供）

