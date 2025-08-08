返鄉種茶10年有成 三芝粟益民再奪新北美人茶特等獎

新北市副市長劉和然（中左）頒發「新北市美人茶評鑑」特等獎，由三芝區粟益民（中）睽違5年再度拿下。（記者翁聿煌攝）

2025/08/08 14:19

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市副市長劉和然8日出席「新北市美人茶評鑑」頒獎典禮，肯定茶農堅持品質，傳承新北優質茶產業，本屆特等獎由三芝區粟益民睽違5年再度拿下，石碇青農張智翔也4度獲得頭等殊榮，展現新北各世代茶師的製茶實力，邀請民眾品味新北美人茶甜蜜清新的風味。

劉和然表示，新北茶農世代接力傳承深厚製茶技藝，致力營造茶樹與小綠葉蟬共生的友善環境，推動永續茶產業發展，歡迎民眾踴躍選購新北優質美人茶，體驗新北在地特色茶香。

農業局表示，今年特等獎得主粟益民經營三芝製茶所，繼5年前獲得美人茶評鑑特等獎後，今年報名3點茶樣，包攬特等獎及2點頭等的榮耀，粟益民返鄉10年間陸續從三芝茶農手中接管16公頃的野放茶園，並持續與各茶區茶師交流，精進製茶技術，同時積極拓展特色茶產品，結合在地三芝的吉野櫻製作櫻花美人茶，榮獲2022年日本「世界綠茶大賽」金賞肯定。

同場評鑑最年輕的頭等得主則是35歲的石碇青農張智翔，身為張家茶莊第3代，5年前在祖母指導下正式學習製茶，每年生產包種茶與美人茶約900台斤。張智翔分享，家中延續祖父多年採行的無毒農法，透過人工除草避免藥劑殘留，並吸引小綠葉蟬著蜒，採摘優質茶菁製作美人茶，而每次評鑑肩負著家中茶行的聲譽與對自我的期許，持續磨練感官品評的敏銳度與心態穩定性，今年十分開心能在返鄉5年來第4度替茶莊再添頭等獎肯定。

新北市農業局表示，購買優質美人茶可洽石碇區農會（02）2663-1214、三芝製茶所-小粟手作粟益民0955-229955或石碇張家茶莊張智翔0922-625633，更多詳情請見「新北市農業局稼日蒔光」臉書。

