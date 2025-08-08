彰化這活動太划算！300元捐功德還能把「發財樹」帶回家

彰化縣環保局在中元節前夕舉辦「以功代金」活動，鼓勵民眾捐款給社福團體代替燒紙錢，也在宣導現場設攤讓民眾直接參與。（環保局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕鬼月普渡也能做公益！8月23日就是農曆7月1日，進入俗稱7月「鬼月」，不少人開始準備普渡與拜拜用品。彰化縣環保局推動「以功代金」行善代替燒紙錢，只要到超商捐款給彰化社福團體，就能換咖啡包，單筆捐300元還送帶有「生生不息、發財吉祥」意涵的植物小盆栽。這項活動去年（2024）捐款突破21萬元，比前年首年推出成長5成，今年持續辦理，讓祭祀也能兼顧環保與公益。

活動今天（8日）起到9月28日止，民眾到四大超商（7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富）捐款，指定「彰化縣」社福團體，憑收據上傳至彰化環保局LINE帳號（ID:@158kcebh），就可兌換文創咖啡包1包，單筆捐款滿300元以上，還可額外拿到1盆田尾小盆栽，贈品數量有限，送完為止。

彰化縣自2023年開始推動中元節「以功代金」，首年送咖啡包，2024年搭配埔鹽順澤宮冠軍帽後，民眾熱烈響應，募得金額一舉突破21萬元。今年再結合「花的故鄉」田尾的綠色植栽，讓民眾不僅做善事，還能帶回具觀賞與淨化空氣功能、同時有好運意涵的小盆栽，兼具環保與生活美感。

如仍需焚燒紙錢，環保局也提供集中清運服務，可洽各鄉鎮清潔隊或撥打（04）7119356預約，8月14日還會在溪州焚化廠舉辦「中元節淨爐科儀」，由專業法師誦經祈福，確保紙錢焚燒符合傳統禮俗，並兼顧環境保護。

彰化「以功代金」活動捐款送咖啡包外，今年只要捐300元還會送有生生不息、發財意涵的限量小盆栽。（環保局提供）

彰化「以功代金」活動今 年第3年了，去年捐款成長5成，今年希望再衝高。（環保局提供）

除了以功代金，環保局也提供紙錢集中清運服務，成堆的紙錢會運送至焚化爐集中焚燒，減少空污。（環保局提供）

