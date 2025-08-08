新竹鳳鼻尾隧道即起禁止變換車道 違者最高罰6000元

台61線鳳鼻尾隧道即日起禁止變換車道，公路局於進隧道前已增設告示，提醒駕駛人遵行。（新竹工務段提供）

2025/08/08 14:02

〔記者廖雪茹／新竹報導〕西濱台61線快速公路新竹縣鳳鼻尾隧道路段，7月6日發生大貨車疑超車不當釀成1死1傷的事故，新竹縣政府與交通部公路局北區養護工程分局現勘討論後，決議將隧道內的台61線車道線，改為禁止變換車道的雙白實線，近日已完成劃設，未依規定變換車道者，駕駛人恐吞3000元以上6000元以下罰鍰。

警察局表示，7月6日上午9點多，新豐鄉台61鳳鼻尾隧道62.1K由南往北方向，一輛曳引車疑超車不慎，變換車道時失控撞擊護欄及樑柱，造成1死1傷的重大交通事故。對此，該局17日邀集相關單位會勘研議改善，會中決議於隧道內台61線南北雙向劃設禁止變換車道線（雙白實線）。

新竹工務段段長顏建忠表示，台61線為西部南來北往的重要幹道，也作為國一和國三的替代道路，車流量相當大；其中，新竹新豐的鳳鼻尾隧道平均每日交通量約1萬4000餘輛。為提升當地交通安全，近日已按前述決議劃設禁止變換車道線，但出隧道後很快會遇到新豐二交流道，因此北上方向出口前400公尺維持虛線可以變換車道。此外，進隧道前也已增設告示，提醒駕駛人遵行。

縣警局交通隊長魏才淋也提醒，依據「道路交通管理處罰條例」，於快速公路未依規定變換車道者，可對駕駛人處3000元以上6000元以下罰鍰。另外，鳳鼻尾隧道為台61線與台15線共構路段，隧道內的台61線內側車道，速限70；台15線外側車道設有區間測速科技執法，速限60。

西濱台61線新竹縣鳳鼻尾隧道路段近日已改為劃設禁止變換車道線。（新竹工務段提供）

