    首頁　>　生活

    跨越太平洋的溫暖 大洛杉磯台灣會館捐款助台南救災

    美國大洛杉磯台灣會館捐贈10萬美元救災，由台南市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀。（南市府提供）

    美國大洛杉磯台灣會館捐贈10萬美元救災，由台南市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀。（南市府提供）

    2025/08/08 14:10

    〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，美國大洛杉磯台灣會館為響應賑災行動，特別捐贈10萬美元予台南市政府，台南市長黃偉哲今天代表受贈並頒發感謝狀。黃偉哲表示，非常感謝美西台灣會館在一天內籌集10萬美元，捐贈給台南協助救災及家園重建。

    今天捐贈儀式，美國大洛杉磯台灣會館由副董事長劉玲華代表出席、民進黨美西黨部評議委員李柏翰及其父親李威雄董事長、市議員蔡筱薇及立委林俊憲服務處代表也到場見證這份跨海的溫暖善意。

    黃偉哲說，這次丹娜絲風災，以及接續0728與0802的豪大雨水災，對市民造成嚴重損害，無論是財務、房屋屋頂，甚至車輛，都遭受重大損失。市府運用這筆基金，一方面慰助災民，一方面協助他們重建家園，意義重大。

    大洛杉磯台灣會館副董事長劉玲華表示，會館一直以來積極投入公益服務，發揮社區志工精神，致力打造台美人最溫暖的家。看到丹娜絲颱風重創台南，許多家庭因災受損而無法居住，深感不捨，也感同身受。此次捐款，希望能為受災鄉親帶來實質幫助，陪伴大家攜手度過艱困時刻，早日重拾家園。

    南市社會局表示，感謝台灣會館凝聚台美人力量，跨海伸出援手，為災後復原注入來自海外的溫暖與希望。截至8月6日16:00止，丹娜絲颱風捐款總金額1億2099萬7500元，捐款筆數1萬5535筆。呼籲各界發揮愛心，伸出援手，陪伴災民度過難關，早日恢復日常生活。

