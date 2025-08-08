楊柳颱風是否撲台？ 氣象粉專：路徑變數大

今天凌晨2時今年第11號颱風「楊柳」形成，氣象署表示，目前以每小時15公里速度，向西北西進行，未來可能有2種可能路徑，不過未來路徑還有非常大的變數。（圖擷取自氣象署）

2025/08/08 14:34

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天凌晨2時今年第11號颱風「楊柳」形成，氣象署表示，目前以每小時15公里速度，向西北西進行，未來可能有2種可能路徑，不過未來路徑還有非常大的變數，對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」詳細解釋楊柳颱風未來預測變數大的原因，或許要等3天後，觀察楊柳是否能撐過強風切區，再來下定論會比較合適。

「觀氣象看天氣」臉書粉專表示，今年第11號颱風楊柳於今天凌晨2點正式生成，由於太平洋高壓較強勢，預估未來將穩定西行，預計週三、週四（13至14號）最接近台灣，但路徑仍有變數，誤差範圍大概是台灣到巴士海峽，由於他是個環流核心較小的颱風因此形成初期「環境」的好壞就十分重要，這也是影響他未來強度發展的關鍵，「發展的好就中颱以上，受風切影響太大就半路消散」。

「為什麼說楊柳未來預測變數很大？」從大尺度環境場來看，目前季內震盪（MJO）活躍於印度洋，西太平洋副高強勢、缺乏西南季風支援等，因此西太平洋環境較乾、風切較大，暫不利於颱風明顯發展。

從颱風本身環流來看，因環流較小的颱風受環境因素影響較大，若環境不利於發展，颱風也比較難繼續增強或維持強度。反之，若環境轉佳，其爆發性增強的速度很快。這也是為什麼，我們先前提到不要太緊張，先關注就好的原因。

至於現在可以下定論楊柳影響台灣的程度嗎？因楊柳環流核心較小，加上未來風切可能較強，我們若以台灣氣象署（CWA）及日本氣象廳（JMA）官方颱風暴風圈侵襲機率，做為影響台灣與否的標準，兩者的預測信心度都非常低！

「觀氣象看天氣」指出，日本氣象廳更是5天內預測都低於5％，氣象署在接近台灣期間則低於10％。因此，現在最多只能說颱風接近或影響「台灣東方海域」的機會中等偏高（變數:路徑誤差及受風切影響可能減弱、消散），而對於「直接影響台灣」的機率，以現在來說還無法下定論，若硬要說的話以氣象署預估的10％，大家會覺得是偏高還是偏低呢？或許要等3天後，觀察楊柳是否能撐過強風切區，再來下定論會比較合適。

氣象粉專「觀氣象看天氣」詳細解釋楊柳颱風未來預測變數大的原因，或許要等3天後，觀察楊柳是否能撐過強風切區，再來下定論會比較合適。（圖擷自「觀氣象看天氣」臉書粉專）

