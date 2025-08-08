最新丹娜絲災區屋損修繕及拆除補助 南市公布申請辦法

南市府秘書長尤天厚說明災後復原進度與補助申請。（記者洪瑞琴攝）

2025/08/08 14:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府今（8）日召開丹娜絲颱風颱風災後復原進度說明會，由秘書長尤天厚主持，同時公布中央加碼補助拆屋與媒合修繕相關細節，目前申請表格已將修繕和拆除兩種情況整合，民眾申請只需填寫申請書並檢附相關資料。

尤天厚表示，在中央與南市府合作努力下，已協助相當比例的災區民眾媒合工班進行房屋修繕或拆除，但也有不少民眾表達沒有媒合的需求，主要原因包括已經自行修繕完畢、自行找好廠商、因房屋沒有居住事實不急著修繕、民眾判定損害情況不嚴重無須修復等因素，此外，有些傳統老厝牽涉產權複雜或占用問題。近期市府也持續盤點轄內安置場所，希望未來發生類似災害前能先做準備，發揮未雨綢繆的功效。

透過政府媒合廠商進行房屋修繕的民眾，在8月17日前完成簽約可申請二萬元補助（第一類）；如果民眾評估房屋老舊無人居住，也可自行雇工，在9月30日前完成房屋拆除（第二類），也可申請二萬元補助。之前中央政策初先下達，區公所與災民苦無頭緒，引發民代質疑。

對此，工務局今天也說明，目前申請表格已將修繕和拆除兩種情況整合，民眾申請需填寫申請書並檢附相關資料。第一類申請需檢附身分證正反面影本、廠商簽約證明（報價單、契約書其他相關證明），並應載明簽約廠商名稱、簽約日期、金融機構存摺影本、領據、施工前、後照片（應呈現門牌）。第二類須檢附身分證正反面影本、房屋損壞部分照片（應呈現門牌）、施工前、後照片（應呈現拆除完成日期）、金融機構存摺影本、領據。非本人辦理另需檢附委託書。

工務局指出，委託政府媒合工班進行房屋拆除民眾，不分弱勢戶、一般戶，費用均由政府全額負擔，民眾申請需填寫申請書並檢附身分證正反面影本、房屋所有權證明文件影本（三個月內建物第一類登記謄本、建物權狀影本、當年度房屋稅單影本或稅籍證明等擇一檢附）並註記與正本相符、房屋損壞照片（應呈現門牌）。非本人辦理另需檢附委託書，共有或持分建物需檢附共有人同意書。

媒合修繕屋損概況。（圖由南市府提供）

