    首頁　>　生活

    嘉義中埔忠全橋封橋需繞道5.5公里 將先搶通便道替代

    中埔鄉鄉道135-3線忠全橋因安全疑慮封橋，但有用路人冒險通過。（記者蔡宗勳攝）

    中埔鄉鄉道135-3線忠全橋因安全疑慮封橋，但有用路人冒險通過。（記者蔡宗勳攝）

    2025/08/08 13:50

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉鄉道135-3線忠全橋橋墩遭掏空裸露，為安全起見封橋管制通行，但因為要繞道5.5公里，多花費不少時間，有些人乾脆移開封鎖線冒險通過危橋，令人捏一把冷汗。縣長翁章梁今天前往勘查，鄉長李碧雲建議先搶通南岸約100公尺的便道連結石楠橋，解決眼前繞道遠行的不便。

    縣府指出，橫跨石硦溪的忠全橋建於1978年，屬老舊橋樑，經常年洪水沖刷，基座漸被掏空，這次728西南氣流肆虐成災，忠全橋橋墩出現裸露的現象，經與第五河川分署及中埔鄉公所會勘，評估有安全疑慮，決定封橋禁止通行，用路人進出需繞行約5.5公里。

    李碧雲表示，忠全橋與下游的石楠橋間的南岸便道，因為卡在約100公尺的私人土地而無法全線通行，經向張姓地主請求，地主已同意先行供公所闢建便道，解決目前繞道不便的窘境。

    翁章梁說，忠全橋經評估為危險，基礎保固工程不易施作，拆除重建所需經費超過5000萬元，將向中央爭取「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」預算來施作，公所提的100公尺便道搶通，也會加以協助。

    中埔鄉鄉道135-3線忠全橋因安全疑慮封橋，但被用路人解除封鎖。（記者蔡宗勳攝）

    中埔鄉鄉道135-3線忠全橋因安全疑慮封橋，但被用路人解除封鎖。（記者蔡宗勳攝）

    中埔鄉鄉道135-3線忠全橋橋墩掏空裸露的情形。（記者蔡宗勳攝）

    中埔鄉鄉道135-3線忠全橋橋墩掏空裸露的情形。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁（右二）到中埔鄉忠全橋勘查。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁（右二）到中埔鄉忠全橋勘查。（記者蔡宗勳攝）

