非洲即時雨、大門噴泉 炎炎夏日來台北動物園「涼一夏」

今年暑假週六，動物園在斑馬活動場旁設置「FUN雨淋」灑水區，每週六1600-1845間隔15分鐘下起即時雨。（台北動物園提供）

2025/08/08 13:09

〔記者甘孟霖／台北報導〕炎炎夏日，台北市立動物園為動物們準備噴霧、瀑布水池等消暑妙招，園區裡也有讓遊客涼快一下的噴泉、水霧、非洲即時雨等，大小朋友路過時也可以一起玩玩水，和動物們一起涼快一下。

台北動物園表示，動物園裡的許多動物活動場都設有噴霧、瀑布及水池，讓喜歡玩水的動物可以隨時跳進去泡澡、游泳，如亞洲黑熊和馬來虎，就經常在午後到水池中泡水消暑。

請繼續往下閱讀...

此外，動物們也有獨特降溫方式，大象們除了會直接泡進水池或用鼻子淋浴，還會將泥巴或沙土灑在身上，不只可以防曬、防蟲叮咬，也能幫助身體降溫；白犀牛則是泥巴浴的愛好者，會在活動場的「泥巴床」裡翻滾，讓泥巴塗滿全身，有時因泥巴乾燥的時間及泥土顏色不同，白犀牛瞬時成為泥巴彩繪藝術家，每天創作都不同。

保育員們也會為不下水的動物們設置灑水或噴霧系統，如丹頂鶴的家，透過定時噴霧來維持舒適的溫度；同時，也讓動物們能自由進出室內休息。

動物園為來訪的遊客們準備清涼遊園體驗，除了園區步道兩側景觀喬木提供綠色隧道般的樹蔭，主軸步道還會定時噴灑水霧，瞬間讓遊客如同置身迷霧森林。暑假期間，大門廣場中央的噴泉每到整點會噴水降溫，吸引許多小朋友赤腳玩耍，今年更配合夜間延長開放，於非洲動物區斑馬活動場旁的花棚，設置了短暫即時雨的「FUN雨淋」。每週六從下午4點到6點45分，每15分鐘降雨一次，常可見親子攜手體驗雨淋。

犀牛喜歡在泥巴床中翻滾，不只消暑還能防曬防蟲。（台北動物園提供）

黑熊不時會到水池裡泡澡。（台北動物園提供）

園區遊客步道會定期噴霧降溫，瞬間霧氣瀰漫。（台北動物園提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法