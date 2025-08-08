為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    關懷0728墜谷罹難家庭 民進黨高市黨部贈慰問金

    民進黨高市黨部主委黃文益今代表黨部關懷0728事件中罹難與失蹤的一家五口，並致贈5萬元慰問金委由高忠德代收並轉交家屬。（市黨部提供）

    民進黨高市黨部主委黃文益今代表黨部關懷0728事件中罹難與失蹤的一家五口，並致贈5萬元慰問金委由高忠德代收並轉交家屬。（市黨部提供）

    2025/08/08 13:27

    〔記者王榮祥／高雄報導〕0728豪雨導致一家5口駕車途經桃源區時墜落山谷，罹難者已證實為高市議員高忠德的外孫姪女一家；民進黨高市黨部主委黃文益今代表黨部表示關懷，並致贈5萬元慰問金委由高忠德代收並轉交家屬。

    黃文益表示，跟高忠德議員不只是同事，更是夥伴與家人，市黨部今以實際行動，向其家屬表示慰問，也希望這筆微薄的慰問金，能為家屬在艱困時刻帶來一點支持與力量。

    除慰問罹難者，黃文益指出民進黨高市黨部即刻啟動災區黨員關懷機制，已請黨工針對此次水災受影響的桃源、那瑪夏、茂林、甲仙、六龜、杉林等偏鄉地區黨員，主動聯繫、了解需求。

    他同時提，行政院已通過「丹娜絲颱風及0728豪雨災後復原重建特別條例」草案，爭取編列特別預算560億元，並納入嘉義縣市、台南市、高雄市及屏東縣等縣市，現在就等立法院儘速排案審查通過，市黨部將持續關注災區後續重建與黨員家庭狀況，與大家一起度過難關。

    此外，高市議會民進黨團由總召江瑞鴻號召黨籍議員、集資24萬餘元「緊急救援金」，轉交給3位原鄉地區議員高忠德、范織欽、陳幸富，以支援近日因連續豪雨受創的山區部落，協助重建災後生活。

    高市議會民進黨團集資24萬餘元捐給3原住民區。（黨團提供）

    高市議會民進黨團集資24萬餘元捐給3原住民區。（黨團提供）

