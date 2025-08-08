為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    深夜推車遇暖警助返校 越南女大生「以為要付費」

    19歲越南籍阮姓女大生獨自推著YouBike走在南深路山區路段。（記者鄭景議翻攝）

    19歲越南籍阮姓女大生獨自推著YouBike走在南深路山區路段。（記者鄭景議翻攝）

    2025/08/08 13:25

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市南港警分局舊莊派出所員警日前深夜巡邏時，發現一名19歲越南籍阮姓女大生獨自推著YouBike走在南深路山區路段，神情疲憊，原來她是就讀東南科技大學的學生，當晚錯過最後一班大眾運輸工具，打算騎車返校卻因上坡體力不支，只能邊推邊走。員警見狀不僅主動協助，還用警車護送她平安回校，女大生起初甚至以為是要付費的，直到發現是警方為民服務讓她直呼「台灣警察真的很溫暖！」

    南港警方今日表示，當時正值晚間11時30分許，員警何國清與張毓殷巡視南深路一帶時，注意到女子獨自一人且地處偏僻，擔心有安全疑慮，上前詢問才知道她準備從南港騎回深坑校園，卻因坡度陡峭而下車步行。兩名員警先幫她將腳踏車騎到最近的還車站，再以巡邏車護送返校。

    由於語言隔閡，阮女一度誤會警方的協助需要付費，急忙解釋自己是學生沒收入，員警趕緊安撫並說明這是免費公共服務。抵達校門時，她露出安心笑容，揮手致謝，並說在越南曾因警方執法方式心生畏懼，但台灣警方的親切舉動讓她感到意外又感動。

    南港警分局表示，警方除了維護治安、交通，也關注民眾安全與人道關懷，提醒夜間獨行者務必留意環境，若遇困難應立即尋求警方協助，共同打造友善安心的生活環境。

    越南女大生開心地與舊莊所警員何國清（右）、張毓殷（左）合影。（記者鄭景議攝）

    越南女大生開心地與舊莊所警員何國清（右）、張毓殷（左）合影。（記者鄭景議攝）

    熱門推播