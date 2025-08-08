新北青銀電競同樂 侯友宜宣布9月開辦銀髮電競課程招60人

新北市長侯友宜與長者共同體驗《G9特攻聯盟》。（記者羅國嘉攝）

2025/08/08 13:18

〔記者羅國嘉／新北報導〕因應超高齡社會，新北市政府8日在新北電競基地舉辦「跨世代一起玩，快樂不中斷」青銀電競活動，市長侯友宜與長輩、青年並肩組隊，挑戰《G9特攻聯盟》、《快打旋風6》及《Just Dance舞力全開+》。侯同時宣布，9月將與新北市電競產業總會合作，在新北電競基地開辦3班銀髮電競課程，共招收60名學員。

侯友宜表示，截至今年7月底，新北市65歲以上人口達78萬9042人，占全市近兩成。市府已實現「里里有銀髮俱樂部」，並設有612處社區照顧關懷據點，提供長者健康促進與社交空間。此次結合電競，不僅能提升長輩的數位技能與認知能力，還能強化手眼協調與社交情緒調節，落實「共創、共老、共好」的理念。

請繼續往下閱讀...

活動中，一名葉玉女媽媽分享，過去她曾強烈反對小孩打電動，經常為了吃飯、洗澡與孩子爆發爭執，親子關係一度陷入僵局。透過這次參與，她重新認識電競的價值，發現遊戲可讓孩子們適當紓壓，她也能與孩子互動增加親子關係，更能提升腦部運動，預防失智症等。

新北市電競產業總會理事長朱可芬指出，此次以長者為核心的電競共學計畫。電競不只是比賽，更是一種生活態度與跨世代交流的媒介。透過專業教練與互動課程，長輩可提升數位素養、享受學習樂趣，並與家人創造更多對話與連結。

銀髮電競課程將開設3班，共招收60名學員，報名期間為8月13日至27日，28日公布錄取名單，若報名超額將以電腦抽籤決定。詳細資訊可至新北市社會局網站或新北電競基地粉絲專頁查詢，如有疑問，可洽詢專線（02）2977-7789，服務時間為下午2時至晚間10時。

新北市長侯友宜（左）與葉玉女（右）現場玩起《快打旋風》。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜表示，希望長輩能享受電競帶來的快樂，透過電競更可紓壓、訓練反應力、拉近與年輕人的距離。（記者羅國嘉攝）

新北社會局與電競跨界合作，9月起將於新北電競基地推出「銀髮電競課」。（記者羅國嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法