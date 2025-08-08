回應留任聲援 邱泰源：醫界是為人民健康發聲

「2025高齡健康產業博覽會」開幕式8日在台北世貿一館舉行，圖為衛福部長邱泰源。（記者方賓照攝）

2025/08/08 13:17

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部長邱泰源屢傳位置不保，近期醫界掀起護「源」行動，接連發聲明力挺邱留任。對此，邱泰源今（8日）受訪時表示，政府團隊積極推動「健康台灣」願景，衛福部負責具體落實，對於醫界的支持「我想他們是站在人民健康維護的立場上，來發聲的。」

隨著民進黨首波罷免失利，黨內檢討聲浪四起，邱泰源多次被點名應下台，不過醫界連日聲援，紛紛發聲明力挺他續任。邱泰源今（8日）出席「高齡健康產業博覽會」，被媒體追問如何看待醫界力挺時回應，今天參加這場高齡產業博覽會，是一個非常有意義的活動，政府在長照與高齡化政策方面已有白皮書，接下來也將推動長照3.0，特別是在賴清德總統提出的「健康台灣」願景下，列出了11項衛生與醫療重點工作，由行政院團隊推動，衛福部負責落實。

他強調，「不管是總統的願景、行政團隊的努力，還是衛福部的執行，這些工作都得到醫界支持，因為醫療界長期需要更多資源挹注，來照顧人民、改善醫療環境。醫療界挺我們的賴總統、行政院長，甚至支持衛福部，就是站在人民健康的維護立場上發聲。」

針對外界質疑專業背景，邱泰源說，自己在台大醫院累積幾十年臨床經驗，深刻體會醫療核心價值，也致力醫學教育與改善環境，讓年輕醫事人員能發揮所長。在有幸擔任立委期間，推動醫療刑責合理化與「醫療事故預防及處理法」等重要法案，都是為了改善醫病關係與醫療制度。

「我們一步一腳印，無私無我為人民健康努力，為醫學教育理想努力，讓下一代醫師有更好環境照顧國人健康。」他直言，總統賴清德提出「健康台灣」願景，是非常務實的政策，今年健保預算增加700多億元，有助急重症照護與新藥給付，公費癌症篩檢也增編40億元，而今天活動的「高齡」主題也是政府政策重點，明年長照3.0上路，將導入智慧科技，聚焦健康老化、在地安老與安寧善終，中央與衛福部攜手醫療與社福體系推動健康台灣，希望大家一起支持。

