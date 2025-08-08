觀音瀑布明重新開放至第二層 門票跟著調降

嘉義縣竹崎觀音瀑布暫時開放至第二層的飄谷雨瀑布。（記者蔡宗勳翻攝）

2025/08/08 13:18

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕因7月28日西南氣流帶來大雨，封園迄今的嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布，由於第二層前往第三層瀑布的通天坡步道因山壁滑落嚴重毀損，評估修復難度很高，因而明天8月9日重新開園將僅開放至第二層飄谷雨瀑布，門票跟著做調整，原本全票70元降為30元，嘉義縣、市民眾及老人、孩童等原本半票30元者都免費入園。

觀音瀑布社區產業合作社經理劉建興指出，中颱丹娜絲重創嘉義，但觀音瀑布園區步道並未受損，只因聯外道路樹倒嚴重、交通阻斷被迫封園4天。沒想到728西南氣流為山區帶來大雨，第二層飄谷雨瀑布要前往第三層觀音瀑布的通天坡步道，因為山坡大規模崩坍，階梯與步道都被大量土石覆蓋。

劉建興表示，經與阿里山國家風景區管理處勘查受損狀況，初步評估因重型機具無法進入，修復期程需半年以上，而且不見得可以完全復原，討論是否另做一條吊橋替代，目前相關方案都還在討論評估中，但達成暫時開放至第二層飄谷雨瀑布，並在安全無虞的情況下，8月9日重新開園。

劉建興強調，雖然無法到第三層瀑布，但第二層的飄谷雨瀑布水量豐沛，負離子排名全國前十名，走在瀑布前方的吊橋時水氣迎面吹拂，讓人神清氣爽。而且雨後山壁處處可見瀑布，群瀑奔騰景色秀麗，是賞景消暑的好去處。

嘉義縣竹崎觀音瀑布通天坡步道因山坡崩塌嚴重受損。（記者蔡宗勳翻攝）

嘉義縣竹崎觀音瀑布新版收費公告。（記者蔡宗勳翻攝）

